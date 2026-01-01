Тарифы ЖКХ в 2026: что ждать в счетах за свет, газ и воду

Несмотря на рост тарифов "Укрэнерго", "облэнерго" и "облгазов", цена киловата электроэнергии и кубометра газа в платежке домохозяйства останется неизменной. А вот тарифы на холодную воду могут вырасти в небольших общинах.

На газ и свет тарифы не изменились

Хотя с 1 января 2026 года тариф "Укрэнерго" на услуги по передаче электроэнергии растет на 4% до 713,68 грн/МВт-час, это не скажется на платежках домохозяйств. В Украине действует механизм спецобязанности (ПСО), по которому разницу между рыночной стоимостью электроэнергии и тарифом, который платит за нее население, компенсируют две государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

В конце октября Кабинет министров принял решение, согласно которому ПСО на рынке электроэнергии продлили до 30 апреля. Таким образом, бытовые потребители и дальше будут платить 4,32 грн/кВт-час.

Кроме того, сохранена льготная цена для потребителей, использующих электрическое отопление:

До 2 000 кВт·ч в месяц: 2,64 грн за кВт·ч.

Более 2 000 кВт·ч в месяц: 4,32 грн за кВт·ч.

Следует отметить, что с начала полномасштабной войны правительство уже дважды повышало тарифы на электроэнергию для населения. Последнее повышение произошло 1 июня 2024, тогда цена киловата выросла с 2,64 грн до 4,32 грн. Перед этим повышение тарифов прошло 31 мая 2023 года. Тогда цена для населения выросла с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч. Таким образом, нельзя исключать, что тарифы на электроэнергию для населения могут возрасти в 2026. Однако практика показывает, что такие решения принимают в теплое время года.

Кроме того, с 1 января в Украине выросли тарифы операторов систем газораспределительных сетей (облгазы). С 1 января 2026: средневзвешенный тариф составляет 1,56 грн/куб. м. Однако это новшество касается только небытовых потребителей. Поскольку в Украине во время военного положения и в течение 6 месяцев после его окончания действует мораторий на повышение цены на газ, население и дальше будет платить фиксированный тариф, который для клиентов "Нафтогаза" составляет 7,96 грн/куб. м, а у других поставщиков может варьироваться от 7,96 грн/куб. м до 9,99 грн/куб. м.

Водоканалы небольших общин повысили тарифы

Тарифы для 34 водоканалов, находящихся в ведении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), остаются неизменными.

В конце июня 2023 года НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на воду в среднем на 32% в зависимости от региона. Этому решению предшествовало обращение к регулятору коммунальных предприятий , предоставляющих услуги по водоснабжению, с просьбой повысить тарифы хотя бы на треть.

Однако в ситуацию вмешался президент Владимир Зеленский , который назвал это решение "позорным, непрофессиональным и не согласованным с правительством", после чего регулятор отменил предыдущее решение и больше не возвращался к вопросу повышения тарифов на воду. Таким образом, тарифы на Воду в крупных городах, как Киев, Харьков, Днепр или Одесса, останутся неизменными.

В то же время, в структуре расходов водоканалов электроэнергия является значительной составляющей и может составлять около трети от их производственной себестоимости. Таким образом, сдерживание тарифов на воду при росте тарифов на электроэнергию может повлечь рост долгов водоканалов.

Между тем местные власти ряда небольших общин в 2025 году приняли решение по которому тарифы на холодную воду и водоотвод вырастут. В частности, так решили чиновники Козелецкой и Куликовской общин на Черниговщине, г. Буск на Львовщине, а также в Острожской общине и в Дубном, что на Ровенщине.

Кроме того, о решении пересмотреть тарифы на воду в 2026 году сообщали власти Канева, Владимира, Феодосиевской общины, Белгорода-Днестровского, Городенки, Дергачев, Костополя, Коломыи, Городни, Конотопа и Жмеренко.