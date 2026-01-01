Тарифи ЖКГ у 2026: що чекати у рахунках за світло, газ та воду

Попри зростання тарифів "Укренерго", "обленерго" та "облгазів" ціна кіловата електроенергії та кубометра газу в платіжці домогосподарства залишиться незмінною. А от тариф на холодну воду можуть зрости у невеликих громадах.

На газ та світло тарифи не змінились

Хоча з 1 січня 2026 тариф “Укренерго” на послуги із передачі електроенергії зростає на 4% до 713,68 грн/МВт-год, це не позначиться на платіжках домогосподарств. В Україні діє механізм спецобов'язку (ПСО), за яким різницю між ринковою вартістю електроенергії та тарифом, який сплачує за неї населення компенсують дві державні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго".

Наприкінці жовтня Кабінет міністрів ухвалив рішення, за яким ПСО на ринку електроенергії продовжили до 30 квітня. Таким чином побутові споживачі й надалі платитимуть 4,32 грн/кВт-год.

Крім того, збережено пільгову ціну для споживачів, які використовують електричне опалення:

До 2 000 кВт⋅год на місяць: 2,64 грн за кВт⋅год.

Понад 2 000 кВт⋅год на місяць: 4,32 грн за кВт⋅год.

Варто зауважити, що від початку повномасштабної війни уряд вже двічі підвищував тарифи на електроенергію для населення. Останнє підвищення відбулось 1 червня 2024 року, тоді ціна кіловата зросла з 2,64 грн до 4,32 грн. Перед цим підвищення тарифів відбулось 31 травня 2023 року. Тоді ціна для населення зросла з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год. Таким чином не можна виключати, що тарифи на електроенергію для населення можуть зрости у 2026. Однак практика показує, що такі рішення ухвалюють в теплу пору року.

Крім того, з 1 січня в Україні зросли тарифи операторів систем газорозподільчих мереж (облгази). З 1 січня 2026 року: середньозважений тариф складає 1,56 грн/куб. м. Однак це нововведення стосується лише непобутових споживачів. Оскільки в Україні на час воєнного стану та протягом 6 місяців після його закінчення діє мораторій на підвищення ціни на газ, населення й далі платитиме фіксований тариф, який для клієнтів "Нафтогазу" складає 7,96 грн/куб. м, а в інших постачальників може коливатися від 7,96 грн/куб. м до 9,99 грн/куб. м.

Водоканали невеликих громад підвищили тарифи

Тарифи для 34 водоканалів, які знаходяться у підпорядкуванні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) залишаються незмінними.

Наприкінці червня 2023 року НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення тарифів на воду середньому на 32% залежно від регіону. Цьому рішенню передувало звернення до регулятора комунальних підприємств, які надають послуги з водопостачання, з проханням підвищити тарифи хоча б на третину.

Проте в ситуацію втрутився президент Володимир Зеленський, який назвав це рішення "ганебним, непрофесійним та таким, що не погоджено з урядом", після чого регулятор скасував попереднє рішення та більше не повертався до питання підвищення тарифів на воду. Таким чином тарифи на Воду у великих містах, як Київ, Харків, Дніпро чи Одеса, залишаться незмінними.

Водночас в структурі витрат водоканалів електроенергія є значним складником та може становити близько третини від їх виробничої собівартості. Таким чином стримування тарифів на воду при зростанні тарифів на електроенергію може спричинити зростання боргів водоканалів.

Тим часом місцева влада низки невеликих громад у 2025 ухвалила рішення за яким тарифи на холодну воду та водовідведення зростуть. Зокрема так вирішили чиновники Козелецької та Куликівської громад на Чернігівщині, м. Буськ на Львівщині, а також в Острозької громади та в Дубного, що на Рівненщині.

Крім того, про рішення переглянути тарифи на воду у 2026 повідомляла влада Канева, Володимира, Феодосіївської громади, Білгорода-Дністровського, Городенки, Дергачів, Костополя, Коломиї, Городні, Конотопа та Жмеренки.