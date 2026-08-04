Telegram ненадолго исчез из App Store: Apple назвала причину блокировки

Популярный мессенджер Telegram был ненадолго изъят из магазина приложений App Store компании Apple по всему миру из-за обнаружения материалов с насилием над детьми, которые распространил один из пользователей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Представитель Apple подтвердил факт кратковременной блокировки, отметив, что после оперативного удаления запрещенного материала и пожизненного бана нарушителя со стороны разработчиков доступ к приложению восстановлен в тот же день.

Подобный инцидент уже случался в 2018 году, когда Apple также временно блокировала Telegram из-за неприемлемого контента.

Тогда работу сервиса возобновили только после существенного усиления мер безопасности внутри платформы.

Реакция Telegram

В Telegram, который насчитывает более миллиарда активных пользователей ежемесячно, отметили свою политику нулевой толерантности к подобным нарушениям. Представители сервиса заявили, что только с начала этого года заблокировали около 338 тысяч групп и каналов, связанных с противоправным контентом.

Решение Apple вызвало волну критики среди руководителей технологической индустрии. В частности, генеральный директор Epic Games Тим Суини подверг сомнению логику действий технологического гиганта из Купертино.

Он подчеркнул, что удаление приложения с аудиторией в миллиард людей через публикацию отдельного пользователя создает опасный прецедент, ведь по таким критериям под угрозой блокировки оказывается любой коммуникационный сервис, включая собственный iMessage от Apple.

Запрет Telegram в Украине

Еще в марте 2024 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11115, предлагавшийся урегулировать работу социальной сети Telegram и других соцсетей в Украине.

Законопроект вносит важные изменения в сферу медийного законодательства, выделяя провайдеров платформ для совместного доступа к информации как отдельную категорию медийных субъектов. Эти платформы должны характеризоваться наличием страниц и учетных записей, через которые распространяется массовая информация, в соответствии с законами "О медиа" и "Об авторском праве и смежных правах".

Председатель комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике, депутат от "Слуги народа" Никита Потураев заявлял, что Киев не может регулировать мессенджер Telegram, поэтому парламент может принять закон, согласно которому "либо социальные сети или платформы устанавливают диалог с украинским государством, либо государство их просто закрывает".