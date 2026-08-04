Telegram ненадовго зник з App Store: Apple назвала причину блокування

Популярний месенджер Telegram був ненадовго вилучений з магазину додатків App Store компанії Apple по всьому світу через виявлення матеріалів із насильством над дітьми, які поширив один із користувачів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Представник Apple підтвердив факт короткочасного блокування, зазначивши, що після оперативного видалення забороненого матеріалу та довічного бану порушника з боку розробників доступ до додатка відновлено того ж дня.

Подібний інцидент уже траплявся у 2018 році, коли Apple також тимчасово блокувала Telegram через неприйнятний контент.

Тоді роботу сервісу відновили лише після суттєвого посилення заходів безпеки всередині платформи.

Реакція Telegram

У Telegram, який наразі налічує понад мільярд активних користувачів щомісяця, наголосили на своїй політиці нульової толерантності до подібних порушень. Представники сервісу заявили, що лише з початку цього року заблокували майже 338 тисяч груп і каналів, пов'язаних із протиправним контентом.

Рішення Apple викликало хвилю критики серед очільників технологічної індустрії. Зокрема, генеральний директор Epic Games Тім Суїні поставив під сумнів логіку дій технологічного гіганта із Купертіно.

Він підкреслив, що видалення додатка з аудиторією в мільярд людей через публікацію окремого користувача створює небезпечний прецедент, адже за такими критеріями під загрозою блокування опиняється будь-який комунікаційний сервіс, включно з власним iMessage від Apple.

Заборона Telegram в Україні

Ще у березні 2024 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроект №11115, яким пропонувалося врегулювати роботу соціальної мережі Telegram та інших соцмереж в Україні.

Законопроєкт вносить важливі зміни в сферу медійного законодавства, виділяючи провайдерів платформ для спільного доступу до інформації як окрему категорію медійних суб’єктів. Ці платформи повинні характеризуватися наявністю сторінок та облікових записів, через які розповсюджується масова інформація, відповідно законів "Про медіа" та "Про авторське право і суміжні права".

Голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв заявляв, що Київ не може регулювати месенджер Telegram, тому парламент може ухвалити закон, за яким "або соціальні мережі чи платформи встановлюють діалог з українською державою, або держава їх просто закриває".