Тепло для миллионов украинцев: Германия передаст 33 мобильных теплоэлектростанции

Германия готовит к отправке 33 мобильных теплоэлектростанции, каждая из которых способна обеспечить теплом и электроэнергией десятки тысяч человек. Ожидается, что оборудование прибудет в ближайшее время.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал посол Германии в Украине Гайко Томс в интервью Суспільному.

Он подчеркнул, что эти германские установки способны обеспечить электроэнергией миллионы украинцев. Главной задачей сейчас является их оперативное подключение по аналогии с опытом использования генераторов.

"Происходящее здесь каждую ночь — это военные преступления. Это делается исключительно для террора гражданского населения. Вам сейчас нужна поддержка, и вы ее получите. Я считаю, что мы уже являемся крупнейшим партнером и в энергетическом секторе", — сказал посол.

По словам дипломата, кроме генераторов, систем накопления и ремонтного транспорта Германия передает мобильные комбинированные теплоэлектростанции.

Напомним, Киев уже получил от Польши 130 генераторов разной мощности, которые помогут стабилизировать работу критических объектов и учреждений социальной сферы во время энергетического кризиса.

Также, ческие волонтеры собрали 100 млн крон на генераторы и другое необходимое оборудование для Украины, страдающей отключениями тепла и электроэнергии.

Кроме того, Азербайджан отправил в Украину очередную партию гуманитарной помощи, в которую вошло критически важное электрооборудование для восстановления энергетической инфраструктуры.