Запланована подія 2

Тепло для мільйонів українців: Німеччина передасть 33 мобільні теплоелектростанції

Посол Німеччини в Україні Гайко Томс
Посол Німеччини в Україні Гайко Томс. Фото: Die Welt

Німеччина готує до відправки в Україну 33 мобільні теплоелектростанції, кожна з яких здатна забезпечити теплом і електроенергією десятки тисяч людей. Очікується, що обладнання прибуде найближчим часом.

Як пише Delo.ua, про це розповів посол Німеччини в Україні Гайко Томс в інтерв'ю Суспільному.

Він наголосив, що ці німецькі установки здатні забезпечити електроенергією мільйони українців. Головним завданням зараз є їхнє оперативне підключення, за аналогією з досвідом використання генераторів.

"Те, що відбувається тут щоночі, — це воєнні злочини. Це робиться винятково для терору цивільного населення. Вам зараз потрібна підтримка, і ви її отримаєте. Я вважаю, що ми вже є найбільшим партнером і в енергетичному секторі", — сказав посол.

За словами дипломата, окрім генераторів, систем накопичення та ремонтного транспорту, Німеччина передає мобільні комбіновані теплоелектростанції.

Нагадаємо, Київ вже отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, що допоможуть стабілізувати роботу критичних об’єктів та закладів соціальної сфери під час енергетичної кризи.

Також, чеські волонтери зібрали 100 млн крон на генератори та інше необхідне обладнання для України, яка страждає від відключень тепла та електроенергії.

Крім того, Азербайджан відправив в Україну чергову партію гуманітарної допомоги, до якої увійшло критично важливе електрообладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

Автор:
Тетяна Бесараб