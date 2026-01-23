TikTok официально закрыл сделку по продаже активов в США: как отреагировал Трамп

Китайский владелец TikTok компания ByteDance 22 января заключила соглашение, которое создаст TikTok USDS Joint Venture LLC. Это совместное предприятие с американскими и другими иностранными инвесторами, которое примет безопасность данных, алгоритм ленты и управление социальной сетью для американских пользователей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что соглашение должно обеспечить защиту персональных данных в США и позволит избежать американского запрета.

Соглашение предусматривает, что американские и иностранные инвесторы будут владеть 80,1% акций предприятия, в то время как ByteDance будет владеть 19,9%. Алгоритм TikTok и личные данные будут храниться на облачных северах американского технологического гиганта Oracle.

Группу инвесторов возглавит исполнительный глава Oracle Ларри Эллисон.

Технически это будет новое приложение, которое придется загружать заново. У него будет идентичный интерфейс, но он будет работать на американской инфраструктуре с алгоритмами, контролируемыми правительством США.

Трамп поблагодарил Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп высоко оценил соглашение в сообщении в социальных сетях. Он заявил, что TikTok будет теперь принадлежать крупнейшей в мире группе крупных американских патриотов и инвесторов. Он поблагодарил лидера Китая Си Цзиньпина за сотрудничество и одобрение соглашения.

Глава Белого дома также отметил, что благодаря TikTok показал хороший результат среди молодежи на президентских выборах 2024 года и выразил надежду, что в будущем его будут помнить пользователи платформы.

Трамп в прошлом году уже подписал указ, которым разрешил продать активы TikTok группе американских инвесторов. По словам главы Белого дома, президент Китая Си Цзиньпин одобрил соглашение продажи TikTok американскому бизнесу, что позволит платформе и дальше работать в США.

Запрет TikTok в США

Попытки властей США ограничить TikTok продолжаются уже несколько лет. В 2020 году президент Трамп пытался запретить загрузку этого приложения, но следующий президент Джозеф Байден отменил это решение в 2021 году. А в 2022 году Байден подписал закон, запрещающий использование TikTok на государственных устройствах.

Штат Монтана пошел дальше, решив полностью запретить работу TikTok на своей территории. Закон должен вступить в силу с января 2024 года, но в декабре был отменен в судебном порядке: судья согласился с позицией представителей TikTok, придя к выводу, что запрет нарушает Конституцию США и является превышением полномочий властей штата.

В апреле Конгресс США принял закон, требующий от ByteDance продаж TikTok до января 2025 года под угрозой его запрета. Поводом для этого стали опасения национальной безопасности и влияния китайского правительства на платформу. Китайская компания обжаловала это решение в суде, заявляя при этом о невозможности такой продажи "ни коммерчески, ни технологически, ни юридически".

17 января 2025 года Верховный суд США единогласно поддержал этот закон. Суд постановил, что закон не нарушает права на свободу слова, а риски национальной безопасности, связанные со связями TikTok с Китаем, преобладают опасения.

В апреле, несмотря на достижение предварительного согласия между администрацией Дональда Трампа и китайским владельцем TikTok - компанией ByteDance, соглашение о передаче контроля за приложением американским инвесторам не удалось.