TikTok офіційно закрив угоду з продажу активів у США: як відреагував Трамп

Китайський власник TikTok компанія ByteDance 22 січня уклала угоду, яка створить TikTok USDS Joint Venture LLC. Це спільне підприємство з американськими та іншими іноземними інвесторами, що візьме на себе безпеку даних, алгоритм стрічки та управління соціальною мережею для американських користувачів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що угода має забезпечити захист персональних даних у США і дасть уникнути американської заборони.

Угода передбачає, що американські та іноземні інвестори володітимуть 80,1% акцій підприємства, тоді як ByteDance володітиме 19,9%. Алгоритм TikTok і особисті дані зберігатимуться на хмарних северах американського технологічного гіганта Oracle.

Групу інвесторів очолить виконавчий голова Oracle Ларрі Еллісон.

Технічно це буде новий застосунок, який доведеться завантажувати заново. Він матиме ідентичний інтерфейс, але працюватиме на американській інфраструктурі з алгоритмами, контрольованими урядом США.

Трамп подякував Сі Цзіньпіну

Президент США Дональд Трамп високо оцінив угоду в дописі в соціальних мережах. Він заявив, що TikTok тепер належатиме найбільшій у світі групі великих американських патріотів та інвесторів. Він подякував лідеру Китаю Сі Цзіньпіну за співпрацю і схвалення угоди.

Очільник Білого дому також зазначив, що завдяки TikTok показав хороший результат серед молоді на президентських виборах 2024 року і висловив сподівання, що в майбутньому його пам’ятатимуть користувачі платформи.

Трамп минулого року вже підписав указ, яким дозволив продати активи TikTok групі американських інвесторів. За словами очільника Білого дому, президент Китаю Сі Цзіньпін схвалив угоду продажу TikTok американському бізнесу, що дозволить платформі й надалі працювати у США.

Заборона TikTok у США

Спроби влади США обмежити TikTok тривають вже декілька років. У 2020 році президент Трамп намагався заборонити завантаження цього додатку, але наступний президент Джозеф Байден скасував це рішення у 2021 році. А у 2022 році Байден підписав закон, який забороняє використання TikTok на державних пристроях.

Штат Монтана пішов далі, вирішивши повністю заборонити роботу TikTok на своїй території. Закон мав набути чинності з січня 2024 року, але в грудні був скасований в судовому порядку: суддя погодився з позицією представників TikTok, дійшовши висновку, що заборона порушує Конституцію США та є перевищенням повноважень влади штату.

В квітні Конгрес США прийняв закон, який вимагає від ByteDance продажу TikTok до січня 2025 року під загрозою його заборони. Приводом для цього стали побоювання щодо національної безпеки та впливу китайського уряду на платформу. Китайська компанія оскаржила це рішення в суді, заявляючи при цьому про неможливість такого продажу "ні комерційно, ні технологічно, ні юридично".

17 січня 2025 року Верховний суд США одноголосно підтримав цей закон. Суд постановив, що закон не порушує права на свободу слова, а ризики для національної безпеки, пов'язані з зв'язками TikTok з Китаєм, переважають ці побоювання.

У квітні попри досягнення попередньої згоди між адміністрацією Дональда Трампа та китайським власником TikTok — компанією ByteDance, угода про передачу контролю над додатком американським інвесторам зірвалася.