Тимофей Милованов покидает наблюдательный совет "Укроборонпрома": в чем причина

Бывший советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака и президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов уходит с поста в наблюдательном совете государственного предприятия "Укроборонпром".

Как пишет Delo.ua, об этом он сообщил в комментарии "Экономической правде"

Милованов рассказал, что наблюдательный совет KSE "строго посоветовал ему оставить все должности в наблюдательных советах государственных компаний".

22 ноября должно состояться заседание наблюдательного совета KSE, где будет рассмотрен вопрос о продолжении президентства Милованова в Киевской школе экономики.

Как известно, ранее Милованов на фоне скандала с коррупцией в энергетике оставил наблюдательный совет "Энергоатома". Он объяснил это тем, что решение наблюдательного совета на экстренном заседании, которое он сам инициировал после обнародования возможных коррупционных схем, считает формальным и недостаточным.

Затем правительство досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома" и поручило провести аудит компании в связи с обнародованными НАБУ фактами.

Кто входит в наблюдательный совет "Укроборонопрома"

Нынешний состав наблюдательного совета "Укроборонпрома" выбрал 29 декабря 2023 года.

Кроме Милованова в нее входят:

член наблюдательного совета "Укрзализныци" и бывший СЕО Iberia Refreshments PepsiCo Давид Ломджария ,

президент и СЭО Оборонно-промышленной коалиции Аризоны Линди Смит,

бывший член наблюдательного совета Укрэксимбанка и правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Коновец.

Также в наблюдательный совет входил бывший премьер-министр, председатель наблюдательного совета ОО "Аэроразведка" Алексей Гончарук, но он оставил его по собственному желанию – об этом компания объявила 7 ноября.

В июне 2023 года государственный концерн "Укроборонпром" был преобразован в акционерное общество, 100% которого принадлежит государству в лице Кабинета Министров.

"Укроборонпром" занял 49-е место в ежегодном рейтинге топ-100 лучших оборонных компаний мира.