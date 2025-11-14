Тимофій Милованов залишає наглядову раду "Укроборонпрому": у чому причина

Колишній радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака та президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов йде з посади у наглядовій раді державного підприємства "Укроборонпром".

Як пише Delo.ua, про це він повідомив у коментарі "Економічній правді"

Милованов розповів, що що наглядова рада KSE "суворо порадила йому залишити усі посади у наглядових радах державних компаній".

22 листопада має відбутись засідання наглядової ради KSE, де розглядатиметься питання про продовження президентства Милованова в Київській школі економіки.

Як відомо, раніше Милованов на тлі скандалу з корупцією в енергетиці залишив наглядову раду "Енергоатому". Він пояснив це тим, що рішення наглядової ради на екстреному засіданні, яке він сам ініціював після оприлюднення можливих корупційних схем, вважає формальними та недостатніми.

Потім уряд достроково припинив повноваження наглядової ради "Енергоатому" та доручив провести аудит компанії у зв’язку з оприлюдненими НАБУ фактами.

Хто входить у наглядову раду "Укроборонопрому"

Нинішній склад наглядової ради "Укроборонпрому" уряд обрав 29 грудня 2023 року.

Окрім Мілованова до неї входять:

член наглядової ради "Укрзалізниці" та колишній СЕО Iberia Refreshments PepsiCo Давид Ломджарія ,

президентка та СЕО Оборонно-промислової коаліції Аризони Лінді Сміт,

колишній член наглядової ради Укрексімбанку та правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Коновець.

Також до наглядової ради входив колишній премʼєр-міністр, голова наглядової ради ГО "Аеророзвідка" Олексій Гончарук, але він залишив її за власним бажанням - про це компанія оголосила 7 листопада.

У червні 2023 року державний концерн "Укроборонпром" був перетворений на акціонерне товариство, 100% якого належить державі в особі Кабінету міністрів.

"Укроборонпром" посів 49 місце в щорічному рейтингу топ-100 найкращих оборонних компаній світу.