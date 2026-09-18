UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,66

+0,06

EUR

51,24

--0,21

Наличный курс:

USD

44,87

44,75

EUR

51,95

51,70

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Трамп готов возобновить бизнес-соглашения с Кремлем еще до прекращения войны в Украине

Дональд Трамп и Владимир Путин
Трамп готов возобновить бизнес-соглашения с Кремлем еще до прекращения войны в Украине/Фото: AP

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения бизнес-соглашений с Россией еще до полного прекращения боевых действий в Украине, рассчитывая привлечь Владимира Путина к переговорам и уступкам.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на издание The New York Times.

Такой подход существенно отличается от предыдущих заявлений Трампа, ранее публично утверждавшего, что никакого коммерческого сотрудничества с РФ не будет до окончательного урегулирования войны.

Изменение стратегии свидетельствует о том, что спецпосланники Белого дома Стив Виткофф и Джаред Кушнер ищут альтернативные способы выхода из тупика после того, как Украина отказалась отступать из неоккупированной части Донбасса в пределах так называемых линий Путина.

По словам информированного американского чиновника, подписание отдельных контрактов еще во время боевых действий должно убедить антиамерикански настроенное окружение в Кремле в серьезности намерений Вашингтона перезагрузить двусторонние отношения и создать дополнительные стимулы для российской бизнес-элиты поддержать мирный процесс.

Экономические приманки Кремля и разногласия с Конгрессом

Москва активно предлагает Белому дому коммерческие проекты с момента возвращения Трампа к власти. Посреди вероятных направлений русская сторона называла разработку месторождений редкоземельных металлов, создание алюминия, совместные программы добычи в Арктике и даже привлечение американских компаний к перепродаже русского газа по странам Европы.

Политика пряника от администрации Трампа контрастирует с позицией американского Конгресса, где представители обеих партий настаивают исключительно на усилении экономического и военного давления на агрессора. В частности, законодатели передали на подпись президенту масштабный пакет санкций, предусматривающий введение пошлин до 100% против стран, покупающих российскую нефть или газ.

Несмотря на противоречия в подходах, дипломатические контакты продолжаются. После недавних визитов спецпосланников США в Москву и Киев возобновление трехсторонних переговоров ожидается уже в октябре. Главной темой первого этапа может стать формат ограниченного перемирия – взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и безопасность судоходства в акватории Черного моря.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США окончательно приняли законопроект о санкциях против России, названный в честь сенатора Линдси Грэма, а документ передали президенту Дональду Трампу на подпись. Палата представителей Конгресса большинством голосов одобрила ограничения, позволяющие вводить 100% пошлины против покупателей российских энергоресурсов.

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности