Трамп готов возобновить бизнес-соглашения с Кремлем еще до прекращения войны в Украине

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения бизнес-соглашений с Россией еще до полного прекращения боевых действий в Украине, рассчитывая привлечь Владимира Путина к переговорам и уступкам.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на издание The New York Times.

Такой подход существенно отличается от предыдущих заявлений Трампа, ранее публично утверждавшего, что никакого коммерческого сотрудничества с РФ не будет до окончательного урегулирования войны.

Изменение стратегии свидетельствует о том, что спецпосланники Белого дома Стив Виткофф и Джаред Кушнер ищут альтернативные способы выхода из тупика после того, как Украина отказалась отступать из неоккупированной части Донбасса в пределах так называемых линий Путина.

По словам информированного американского чиновника, подписание отдельных контрактов еще во время боевых действий должно убедить антиамерикански настроенное окружение в Кремле в серьезности намерений Вашингтона перезагрузить двусторонние отношения и создать дополнительные стимулы для российской бизнес-элиты поддержать мирный процесс.

Экономические приманки Кремля и разногласия с Конгрессом

Москва активно предлагает Белому дому коммерческие проекты с момента возвращения Трампа к власти. Посреди вероятных направлений русская сторона называла разработку месторождений редкоземельных металлов, создание алюминия, совместные программы добычи в Арктике и даже привлечение американских компаний к перепродаже русского газа по странам Европы.

Политика пряника от администрации Трампа контрастирует с позицией американского Конгресса, где представители обеих партий настаивают исключительно на усилении экономического и военного давления на агрессора. В частности, законодатели передали на подпись президенту масштабный пакет санкций, предусматривающий введение пошлин до 100% против стран, покупающих российскую нефть или газ.

Несмотря на противоречия в подходах, дипломатические контакты продолжаются. После недавних визитов спецпосланников США в Москву и Киев возобновление трехсторонних переговоров ожидается уже в октябре. Главной темой первого этапа может стать формат ограниченного перемирия – взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и безопасность судоходства в акватории Черного моря.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США окончательно приняли законопроект о санкциях против России, названный в честь сенатора Линдси Грэма, а документ передали президенту Дональду Трампу на подпись. Палата представителей Конгресса большинством голосов одобрила ограничения, позволяющие вводить 100% пошлины против покупателей российских энергоресурсов.