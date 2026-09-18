Трамп готовий відновити бізнес-угоди з Кремлем ще до припинення війни в Україні

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість укладання бізнес-угод із Росією ще до повного припинення бойових дій в Україні, розраховуючи заохотити Володимира Путіна до переговорів та поступок.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на видання The New York Times.

Такий підхід суттєво різниться від попередніх заяв Трампа, який раніше публічно стверджував, що жодної комерційної співпраці з РФ не буде до остаточного врегулювання війни.

Зміна стратегії свідчить про те, що спецпосланці Білого дому Стів Віткофф та Джаред Кушнер шукають альтернативні способи виходу з глухого кута після того, як Україна відмовилася відступати з неокупованої частини Донбасу в межах так званих ліній Путіна.

За словами інформованого американського посадовця, підписання окремих контрактів ще під час бойових дій має переконати антиамериканськи налаштоване оточення в Кремлі у серйозності намірів Вашингтона перезавантажити двосторонні відносини та створити додаткові стимули для російської бізнес-еліти підтримати мирний процес.

Економічні приманки Кремля та розбіжності з Конгресом

Москва активно пропонує Білому дому комерційні проєкти від моменту повернення Трампа до влади. Серед можливих напрямів російська сторона називала розробку родовищ рідкісноземельних металів, виробництво алюмінію, спільні програми видобутку в Арктиці та навіть залучення американських корпорацій до перепродажу російського газу країнам Європи.

Політика "пряника" від адміністрації Трампа контрастує з позицією американського Конгресу, де представники обох партій наполягають виключно на посиленні економічного та військового тиску на агресора. Зокрема, законодавці передали на підпис президенту масштабний пакет санкцій, що передбачає запровадження мит до 100% проти країн, які купують російську нафту чи газ.

Попри суперечності у підходах, дипломатичні контакти продовжуються. Після нещодавніх візитів спецпосланців США до Москви та Києва відновлення тристоронніх переговорів очікується вже у жовтні. Головною темою першого етапу може стати формат обмеженого перемир’я — взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та безпека судноплавства в акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в США остаточно ухвалили законопроєкт про санкції проти Росії, названий на честь сенатора Ліндсі Грема, а документ передали президенту Дональду Трампу на підпис. Палата представників Конгресу більшістю голосів схвалила обмеження, які дозволяють вводити 100% мита проти покупців російських енергоресурсів.