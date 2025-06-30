Трамп нашел для TikTok покупателя, но понадобится одобрение Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что нашел потенциального покупателя для американского сегмента платформы TikTok, которой сейчас владеет китайская компания ByteDance. По его словам, речь идет о группе "очень богатых людей".

Как пишет Delo.ua, об этом Трамп рассказал в интервью Fox News, передает Reuters.

Для TikTok нашелся покупатель

"У нас есть покупатель для TikTok... Мне, вероятно, понадобится одобрение Китая, и я думаю, что президент Си, вероятно, это сделает...", — заявил Трамп.

Трамп не стал разглашать имена, отметив лишь, что "это группа очень состоятельных людей".

Глава Белого дома пообещал обнародовать более подробную информацию о потенциальном покупателе примерно через две недели.

Запрет TikTok в США

Отметим, что попытки властей США ограничить TikTok продолжаются уже несколько лет. В 2020 году президент Трамп пытался запретить загрузку этого приложения, но следующий президент Джозеф Байден отменил это решение в 2021 году. А в 2022 году Байден подписал закон, запрещающий использование TikTok на государственных устройствах.

Штат Монтана пошел дальше, решив полностью запретить работу TikTok на своей территории. Закон должен вступить в силу с января 2024 года, но в декабре был отменен в судебном порядке: судья согласился с позицией представителей TikTok, придя к выводу, что запрет нарушает Конституцию США и является превышением полномочий властей штата.

В апреле Конгресс США принял закон, требующий от ByteDance продаж TikTok до января 2025 года под угрозой его запрета. Поводом для этого стали опасения национальной безопасности и влияния китайского правительства на платформу. Китайская компания обжаловала это решение в суде, заявляя при этом о невозможности такой продажи "ни коммерчески, ни технологически, ни юридически".

17 января 2025 года Верховный суд США единогласно поддержал этот закон. Суд постановил, что закон не нарушает права на свободу слова, а риски для национальной безопасности, связанные с связями TikTok с Китаем, преобладают.

Первоначальный срок для продажи активов TikTok был установлен на 19 января 2025г. После этого Трамп несколько раз откладывал полный запрет приложения в США. Он уже третий раз продлил дедлайн для продажи TikTok до 17 сентября. В первый раз президент издал соответствующий указ в день своей инаугурации, 20 января. Сначала он продлил срок до апреля, а затем – до 19 июня.

Напомним, в апреле, несмотря на достижение предварительного согласия между администрацией Дональда Трампа и китайским владельцем TikTok — компанией ByteDance, соглашение о передаче контроля за приложением американским инвесторам не состоялось.