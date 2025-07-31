Трамп объявил о 15% пошлине на импорт из Южной Кореи

Президент Дональд Трамп объявил, что США и Южная Корея достигли торгового соглашения, согласно которому на южнокорейский импорт будут применяться пошлины в размере 15%. Это значительно ниже, чем начальные угрозы ввести 25% пошлины и являются частью более широкой договоренности.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Эта договоренность, объявленная вскоре после встречи президента Трампа с корейскими чиновниками в Белом доме, появилась накануне 1 августа – самостоятельно установленного срока для введения более высоких тарифов на импорт в США из ряда стран.

До последней минуты ставки для импорта из Южной Кореи – крупного экспортера компьютерных чипов, автомобилей и стали – составляли 25%.

"Мы преодолели большое препятствие", – написал президент Южной Кореи Ли Дже Мэн в своем сообщении в Facebook.

Трамп заявил, что Ли посетит Белый дом "в течение следующих двух недель" для своей первой встречи с президентом США.

Южная Корея согласилась инвестировать 350 миллиардов долларов в Соединенные Штаты в проекты, избранные Трампом, и приобрести энергетические продукты в сумме 100 миллиардов долларов, заявил президент США.

Он также заявил, что Южная Корея будет принимать на свои рынки американские товары, включая автомобили и сельскохозяйственную продукцию, и не будет взимать на них импортные пошлины.

Высокопоставленные чиновники Южной Кореи заявили, что рынки риса и говядины в стране больше не будут открыты, и что обсуждения требований США по регулированию пищевых продуктов продолжаются.

"Мы избежали худшего и выбрали следующий лучший вариант", – сказал Чонг Ин Гё, бывший министр торговли Южной Кореи. Он добавил, что будет многое зависеть от того, как будут структурированы инвестиции в США.

Новые пошлины Трампа

30 июля США ввели 25% пошлину на импорт товаров из Индии. Решение президента Дональда Трампа стало ответом на тесное сотрудничество Нью-Дели с Москвой, в частности закупки военного оборудования и энергоносителей.

23 июля Трамп заключил торговое соглашение с Японией, которое снижает пошлины на автомобили с существующих 25% до 15%. Также Токио освобождается от тарифов на другие товары в обмен на пакет инвестиций и ссуд в размере 550 миллиардов долларов.

Также соглашения подписаны с Филиппинами и Индонезией. Оба соглашения предусматривают установление 19-процентных пошлин на импортируемую продукцию из этих стран. В то же время, американские товары, которые будут экспортироваться в Индонезию и Филиппин, будут освобождаться от таможенного налогообложения.