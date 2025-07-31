- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Трамп объявил о 15% пошлине на импорт из Южной Кореи
Президент Дональд Трамп объявил, что США и Южная Корея достигли торгового соглашения, согласно которому на южнокорейский импорт будут применяться пошлины в размере 15%. Это значительно ниже, чем начальные угрозы ввести 25% пошлины и являются частью более широкой договоренности.
Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.
Эта договоренность, объявленная вскоре после встречи президента Трампа с корейскими чиновниками в Белом доме, появилась накануне 1 августа – самостоятельно установленного срока для введения более высоких тарифов на импорт в США из ряда стран.
До последней минуты ставки для импорта из Южной Кореи – крупного экспортера компьютерных чипов, автомобилей и стали – составляли 25%.
"Мы преодолели большое препятствие", – написал президент Южной Кореи Ли Дже Мэн в своем сообщении в Facebook.
Трамп заявил, что Ли посетит Белый дом "в течение следующих двух недель" для своей первой встречи с президентом США.
Южная Корея согласилась инвестировать 350 миллиардов долларов в Соединенные Штаты в проекты, избранные Трампом, и приобрести энергетические продукты в сумме 100 миллиардов долларов, заявил президент США.
Он также заявил, что Южная Корея будет принимать на свои рынки американские товары, включая автомобили и сельскохозяйственную продукцию, и не будет взимать на них импортные пошлины.
Высокопоставленные чиновники Южной Кореи заявили, что рынки риса и говядины в стране больше не будут открыты, и что обсуждения требований США по регулированию пищевых продуктов продолжаются.
"Мы избежали худшего и выбрали следующий лучший вариант", – сказал Чонг Ин Гё, бывший министр торговли Южной Кореи. Он добавил, что будет многое зависеть от того, как будут структурированы инвестиции в США.
Новые пошлины Трампа
30 июля США ввели 25% пошлину на импорт товаров из Индии. Решение президента Дональда Трампа стало ответом на тесное сотрудничество Нью-Дели с Москвой, в частности закупки военного оборудования и энергоносителей.
23 июля Трамп заключил торговое соглашение с Японией, которое снижает пошлины на автомобили с существующих 25% до 15%. Также Токио освобождается от тарифов на другие товары в обмен на пакет инвестиций и ссуд в размере 550 миллиардов долларов.
Также соглашения подписаны с Филиппинами и Индонезией. Оба соглашения предусматривают установление 19-процентных пошлин на импортируемую продукцию из этих стран. В то же время, американские товары, которые будут экспортироваться в Индонезию и Филиппин, будут освобождаться от таможенного налогообложения.