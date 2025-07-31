Трамп оголосив про 15% мито на імпорт з Південної Кореї

Президент Дональд Трамп оголосив, що США та Південна Корея досягли торговельної угоди, згідно з якою на південнокорейський імпорт буде застосовуватися мито в розмірі 15%. Це значно нижче, ніж початкові погрози ввести 25% мито, і є частиною ширшої домовленості

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Ця домовленість, оголошена незабаром після зустрічі президента Трампа з корейськими чиновниками в Білому домі, з'явилася напередодні 1 серпня – самостійно встановленого терміну для впровадження вищих тарифів на імпорт до США з низки країн.

До останньої хвилини ставки для імпорту з Південної Кореї – великого експортера комп'ютерних чіпів, автомобілів і сталі – становили 25%.

"Ми подолали велику перешкоду", – написав президент Південної Кореї Лі Дже Мен у своєму дописі у Facebook.

Трамп заявив, що Лі відвідає Білий дім "протягом наступних двох тижнів" для своєї першої зустрічі з президентом США.

Південна Корея погодилася інвестувати 350 мільярдів доларів у Сполучені Штати у проекти, обрані Трампом, та придбати енергетичні продукти на суму 100 мільярдів доларів, заявив президент США.

Він також заявив, що Південна Корея прийматиме на свої ринки американські товари, включаючи автомобілі та сільськогосподарську продукцію, і не стягуватиме на них імпортних мит.

Високопосадовці Південної Кореї заявили, що ринки рису та яловичини в країні більше не будуть відкриті, і що обговорення вимог США щодо регулювання харчових продуктів тривають.

"Ми уникнули найгіршого та обрали наступний найкращий варіант", – сказав Чонг Ін Гьо, колишній міністр торгівлі Південної Кореї. Він додав, що багато що залежатиме від того, як будуть структуровані інвестиції в США.

Нові мита Трампа

30 липня США запровадили 25% мито на імпорт товарів з Індії. Рішення президента Дональда Трампа стало відповіддю на тісну співпрацю Нью-Делі з Москвою, зокрема, закупівлі військового обладнання та енергоносіїв.

23 липня Трамп уклав торговельну угоду з Японією, яка знижує мита на автомобілі з існуючих 25% до 15%. Також Токіо звільняється від тарифів на інші товари в обмін на пакет інвестицій та позик у розмірі 550 мільярдів доларів.

Також угоди підписані з Філіппінами та Індонезією. Обидві угоди передбачають встановлення 19-відсоткових мит на імпортовану продукцію з цих країн. Водночас американські товари, які експортуватимуться до Індонезії та Філіппін, звільнятимуться від митного оподаткування.