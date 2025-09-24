Трамп теперь доверяет намного больше мне, чем Путину - Зеленский

Президент Владимир Зеленский убежден, что американский лидер Дональд Трамп постепенно понял, что диктатор РФ Владимир Путин делился с ним данными, "далекими от правды".

Как пишет Delo.ua, об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, после встречи с Трампом.

"Когда Путин президенту Трампа в телефонных разговорах всегда говорил, что еще осенью они что-то оккупируют... А потом он постепенно понял, что Путин просто делился информацией, которая была далека от правды на поле боя. Теперь он доверяет намного больше мне", - подчеркнул украинский лидер.

Он назвал свою встречу с Трампом очень доброй и конструктивной.

"Очень важно, что мы обсуждали, я не буду делиться всеми деталями. Президент США знает детали, я думаю, он знает больше деталей чем раньше", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент Украины отметил, что Трамп согласился с ним, что Путин не будет ждать завершения войны в Украине, зато будет пытаться найти слабые места в Европе, в странах-членах НАТО, вспомнив о последних вторжениях дронов в воздушные пространства стран континента.

Гарантии безопасности

Украинский лидер подчеркнул, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности после окончания войны.

"У нас нет конкретных вещей, деталей на бумаге. Я не знаю, но хорошо, что мы будем работать над некоторыми видами этого, над некоторыми видами дронов, а иногда над некоторыми видами оружия, что нам нужно для гарантий безопасности", — сказал Зеленский.

В то же время, президент Украины отметил, что не может гарантировать, что Трамп выполнит все пожелания Украины.

"Я не президент Соединенных Штатов. Я не могу сказать вам, что президент Трамп сделает все, что мы хотим или что нам нужно, я не знаю, но он положительно относился к тем, которыми мы поделились", - подчеркнул Зеленский.

Трамп встретился с Зеленским: о чем говорили

23 сентября украинский и американский лидеры провели двустороннюю встречу. В частности, Трамп заявил, что наибольшим достижением в противодействии российской агрессии сейчас критическое состояние экономики РФ и способность украинцев эффективно сдерживать большую армию противника.

Комментируя встречу с американским коллегой, Зеленский назвал ее "хорошей" и "самой полной из всех".

Американский президент выразил осторожность в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что "еще рано давать ответ" и выразил надежду, что этот вопрос удастся обсудить позже. "Мы поговорим об этом. Надеюсь, чуть позже. Сейчас еще рано", - отметил Трамп.

Трамп после встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН заявил, что Украина при поддержке Европейского Союза может вернуть все свои территории, временно оккупированные Россией.