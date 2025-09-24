Запланована подія 2

Трамп тепер довіряє набагато більше мені, ніж Путіну — Зеленський

Трамп, Зеленський
Президент України Володимир Зеленський та його американський колега Дональд Трамп у Нью-Йорку, 23 вересня 2025 року / Офіс президента

Президент Володимир Зеленський переконаний, що американський лідер Дональд Трамп поступово зрозумів, що диктатор РФ Володимир Путін ділився з ним даними, "далекими від правди".

Як пише Delo.ua, про це Зеленський заявив під час пресконференції, після зустрічі з Трампом.

"Коли Путін президенту Трампу в телефонних розмовах завжди казав, що ще восени вони щось окуповують... А потім він поступово зрозумів, що Путін просто ділився інформацією, яка була далекою від правди на полі бою. Тепер він довіряє набагато більше мені", – наголосив український лідер.

Він назвав свою зустріч з Трампом  дуже доброю та конструктивною.

"Дуже важливо, що ми обговорювали, я не буду ділитися всіма деталями. Президент США знає деталі, я думаю він знає більше деталей ніж раніше", – підкреслив Зеленський.

Крім того, президент України зауважив, що Трамп погодився з ним, що Путін не чекатиме на завершення війни в Україні, натомість буде намагатися знайти слабкі місця в Європі, в країнах-членах НАТО, згадавши про останні вторгнення дронів в повітряні простори країн континенту. 

Гарантії безпеки

Український лідер підкреслив, що Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після закінчення війни.

"Ми не маємо конкретних речей, деталей на папері. Я не знаю, але добре, що ми будемо працювати над деякими видами цього, над деякими видами дронів, а іноді над деякими видами зброї, що нам потрібно для гарантій безпеки", — сказав Зеленський.

Водночас президент України зазначив, що не може гарантувати, що Трамп виконає всі побажання України.

"Я не президент Сполучених Штатів. Я не можу сказати вам, що президент Трамп зробить все, що ми хочемо або що нам потрібно, я не знаю, але він позитивно ставився до тем, якими ми поділилися", — наголосив Зеленський.

Трамп зустрівся з Зеленським: про що говорили

23 вересня український та американський лідери провели двосторонню зустріч. Зокрема, Трамп заявив, що найбільшим досягненням у протидії російській агресії наразі є критичний стан економіки РФ та здатність українців ефективно стримувати велику армію противника.

Коментуючи зустріч з американським колегою, Зеленський назвав її "хорошою" і "найповнішою з усіх".

Американський президент висловив обережність у питанні надання гарантій безпеки для України. Відповідаючи на запитання журналістів, він зауважив, що "ще зарано давати відповідь" і висловив сподівання, що це питання вдасться обговорити пізніше. "Ми поговоримо про це. Сподіваюся, трохи згодом. Зараз ще зарано", — зауважив Трамп.

Трамп після зустрічі з Зеленським на полях Генасамблеї ООН заявив, що Україна за підтримки Європейського Союзу може повернути всі свої території, які тимчасово окуповані Росією.

Автор:
Світлана Манько