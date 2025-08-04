Трамп заявил, что спецпосланник США может посетить Россию: детали

Президент США Дональд Трамп заявил, что специальный посланник Стивен Виткофф может посетить Россию на этой неделе. Визит предварительно запланирован на 6 или 7 августа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Суспільне со ссылкой на заявление Трампа.

Уиткофф уедет в Москву?

Трамп заявил, что США готовы ввести новые санкции против России, если та не согласится на прекращение огня в Украине в течение 10 дней.

Президент также сообщил, что специальный посланник Стивен Виткофф сейчас сосредоточен на гуманитарной помощи Газе, в том числе на поставках продуктов. По его словам, на следующей неделе, ориентировочно в среду или четверг, Виткофф может отправиться в Россию по приглашению российской стороны.

На вопрос журналистов о возможности избежать санкций Россией Дональд Трамп ответил, что единственным путем является заключение мирного соглашения. Он отметил необходимость прекращения войны, чтобы остановить массовые жертвы. По словам Трампа, по последним данным, погибло огромное количество российских военных, а также тысячи украинцев. Президент США подчеркнул, что боевые действия приводят не только к потерям среди военных, но и к обстрелам городов.

"И мы остановим эту войну тоже. Однажды мы ее остановим. Это действительно ужасная война", - добавил Трамп.

США требуют от России остановить войну

Ранее в этом месяце Трамп впервые озвучил 50-дневный ультиматум Путину, пригрозив ввести жесткие экономические санкции, если речь не будет остановлена. В частности, речь идет о 100% тарифах на российский экспорт, включая нефть. такие закупки как косвенную поддержку российской экономики, помогающей Кремлю обойти действующие санкции.

Позже Дональд Трамп заявил, что сократит 50-дневный срок, который ранее дал российскому президенту для достижения перемирия с Украиной, до 10-12 дней.