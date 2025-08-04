Трамп заявив, що спецпосланник США може відвідати Росію: деталі

Президент США Дональд Трамп заявив, що спеціальний посланник Стівен Віткофф може відвідати Росію цього тижня. Візит попередньо запланований на 6 або 7 серпня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Суспільне з посиланням на заяву Трампа.

Віткофф поїде до Москви?

Трамп заявив, що США готові запровадити нові санкції проти Росії, якщо та не погодиться на припинення вогню в Україні протягом 10 днів. Водночас він зазначив, що Москва вміє обходити обмеження, тому ситуація залишається невизначеною.

Президент також повідомив, що спеціальний посланник Стівен Віткофф зараз зосереджений на гуманітарній допомозі Газі, зокрема на постачанні продуктів. За його словами, наступного тижня, орієнтовно в середу або четвер, Віткофф може вирушити до Росії на запрошення російської сторони.

На запитання журналістів про можливість уникнення санкцій Росією Дональд Трамп відповів, що єдиним шляхом є укладення мирної угоди. Він наголосив на необхідності припинення війни, щоб зупинити масові жертви. За словами Трампа, за останніми даними загинула величезна кількість російських військових, а також тисячі українців. Президент США підкреслив, що бойові дії призводять не лише до втрат серед військових, а й до обстрілів міст.

"І ми зупинимо цю війну теж. Якось ми її зупинимо. Це справді жахлива війна", — додав Трамп.

США вимагають від Росії зупинити війну

Раніше цього місяця Трамп вперше озвучив 50-денний ультиматум Путіну, пригрозивши запровадити жорсткі економічні санкції, якщо війна не буде зупинена. Йдеться, зокрема, про 100% тарифи на російський експорт, включаючи нафту. Ці мита стосуватимуться також третіх країн, що купують російські енергоносії, таких як Китай та Індія. У Вашингтоні розглядають такі закупівлі як непряму підтримку російської економіки, яка допомагає Кремлю обійти чинні санкції.

Пізніше Дональд Трамп заявив, що скоротить 50-денний термін, який раніше дав російському президенту для досягнення перемир’я з Україною, до 10 -12 днів.