Третий армейский корпус объединяет производителей дронов, РЭБ и роботов в новый оборонный кластер

Платформа оборонных технологий AB3.Tech объявила о запуске кластера оборонных технологий вокруг Третьего армейского корпуса. Его участники смогут тестировать свои разработки вместе с военными, получать обратную связь с поля боя и ускорять интеграцию своих решений в боевые подразделения.

Об этом представители AB3.Tech рассказали Delo.ua.

По словам команды платформы, главная цель проекта — создать единую экосистему взаимодействия между военными, производителями оборонных технологий, инвесторами и государственными программами поддержки.

От прототипа к фронту

В кластере планируют объединить компании разного масштаба — от небольших команд с готовыми прототипами до производителей с серийным выпуском продукции.

Участники получат доступ к полному циклу развития продукта: полевым испытаниям, пилотным развертываниям, совместным исследовательским проектам, помощи с интеграцией и постоянной обратной связи от военных операторов.

В AB3.Tech отмечают, что ключевым критерием для участия станет не размер компании, а практическая польза ее технологии для военных.

"Мы открыты для сотрудничества с компаниями любого уровня развития. Для нас важно, чтобы технология решала реальные потребности военных и могла быстро адаптироваться к требованиям поля боя", — отмечают в платформе.

Кто сможет присоединиться

На первом этапе к кластеру будут приглашены компании, чьи решения уже используются подразделениями Третьего армейского корпуса или проходят доработки на основе отзывов военных.

В будущем участниками могут стать и другие разработчики, готовые проходить полный цикл тестирования и совершенствования своих продуктов.

Речь идет о широком спектре технологий: беспилотники, средства связи, системы радиоэлектронной борьбы и разведки, наземные роботизированные комплексы, программное обеспечение, системы управления войсками, логистические решения и технологии подготовки личного состава.

Производители будут работать напрямую с военными

Одной из основных особенностей кластера станет прямой контакт производителей с конечными юзерами их товаров — боевыми подразделениями.

Участники получат возможность проводить демонстрации технологий, участвовать в совместных тестированиях, обсуждать результаты применения своих решений и оперативно вносить изменения на основе боевого опыта.

Сообщество будет работать как онлайн, так и офлайн. Для участников планируется проводить тематические мероприятия, демонстрации новых разработок, совместные обсуждения и встречи с военными.

Помимо доступа к боевым испытаниям и военным подразделениям, участникам кластера планируется открыть возможности для сотрудничества с государственными программами финансирования оборонных технологий, инвесторами и международными оборонными организациями.

Фактически речь идет о создании отдельной оборонной экосистемы, где путь от разработки до реального применения на фронте может сократиться с месяцев до нескольких итераций между инженерами и военными.

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