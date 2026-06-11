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Третій армійський корпус об'єднує виробників дронів, РЕБ і роботів у новий оборонний кластер

Платформа оборонних технологій AB3.Tech
У кластері планують об'єднати компанії різного масштабу. Фото з Facebook-сторінки Третього армійського корпусу

Платформа оборонних технологій AB3.Tech оголосила про запуск кластера оборонних технологій навколо Третього армійського корпусу. Його учасники зможуть тестувати свої розробки разом із військовими, отримувати зворотний зв’язок безпосередньо з поля бою та прискорювати інтеграцію своїх рішень у бойові підрозділи.

Про це представники AB3.Tech розповіли Delo.ua.

За словами команди платформи, головна мета проєкту — створити єдину екосистему взаємодії між військовими, виробниками оборонних технологій, інвесторами та державними програмами підтримки.

Від прототипу до фронту

У кластері планують об'єднати компанії різного масштабу — від невеликих команд із готовими прототипами до виробників із серійним випуском продукції.

Учасники отримають доступ до повного циклу розвитку продукту: польових випробувань, пілотних розгортань, спільних дослідницьких проєктів, допомоги з інтеграцією та постійного зворотного зв’язку від військових операторів.

У AB3.Tech наголошують, що ключовим критерієм для участі стане не розмір компанії, а практична користь її технології для військових.

"Ми відкриті до співпраці з компаніями будь-якого рівня розвитку. Для нас важливо, щоб технологія вирішувала реальні потреби військових і могла швидко адаптуватися до вимог поля бою", — зазначають у платформі.

Хто зможе приєднатися

На першому етапі до кластера запросять компанії, чиї рішення вже використовуються підрозділами Третього армійського корпусу або проходять доопрацювання на основі відгуків військових.

У майбутньому учасниками зможуть стати й інші розробники, готові проходити повний цикл тестування та вдосконалення своїх продуктів.

Йдеться про широкий спектр технологій: безпілотники, засоби зв’язку, системи радіоелектронної боротьби та розвідки, наземні роботизовані комплекси, програмне забезпечення, системи управління військами, логістичні рішення та технології для підготовки особового складу.

Виробники працюватимуть напряму з військовими

Однією з головних особливостей кластера стане прямий контакт виробників із кінцевими користувачами їхніх продуктів — бойовими підрозділами.

Учасники отримають можливість проводити демонстрації технологій, брати участь у спільних тестуваннях, обговорювати результати застосування своїх рішень та оперативно вносити зміни на основі бойового досвіду.

Спільнота працюватиме як онлайн, так і офлайн. Для учасників планують проводити тематичні заходи, демонстрації нових розробок, спільні обговорення та зустрічі з військовими.

Крім доступу до бойових випробувань та військових підрозділів, учасникам кластера планують відкрити можливості для співпраці з державними програмами фінансування оборонних технологій, інвесторами та міжнародними оборонними організаціями.

Фактично йдеться про створення окремої оборонної екосистеми, де шлях від розробки до реального застосування на фронті може скоротитися з місяців до кількох ітерацій між інженерами та військовими.

Нагадаємо, TAF Industries купує контроль над виробником наземного робота "Тесля".

Автор:
Алік Сахно