Третій армійський корпус об'єднує виробників дронів, РЕБ і роботів у новий оборонний кластер

Платформа оборонних технологій AB3.Tech оголосила про запуск кластера оборонних технологій навколо Третього армійського корпусу. Його учасники зможуть тестувати свої розробки разом із військовими, отримувати зворотний зв’язок безпосередньо з поля бою та прискорювати інтеграцію своїх рішень у бойові підрозділи.

Про це представники AB3.Tech розповіли Delo.ua.

За словами команди платформи, головна мета проєкту — створити єдину екосистему взаємодії між військовими, виробниками оборонних технологій, інвесторами та державними програмами підтримки.

Від прототипу до фронту

У кластері планують об'єднати компанії різного масштабу — від невеликих команд із готовими прототипами до виробників із серійним випуском продукції.

Учасники отримають доступ до повного циклу розвитку продукту: польових випробувань, пілотних розгортань, спільних дослідницьких проєктів, допомоги з інтеграцією та постійного зворотного зв’язку від військових операторів.

У AB3.Tech наголошують, що ключовим критерієм для участі стане не розмір компанії, а практична користь її технології для військових.

"Ми відкриті до співпраці з компаніями будь-якого рівня розвитку. Для нас важливо, щоб технологія вирішувала реальні потреби військових і могла швидко адаптуватися до вимог поля бою", — зазначають у платформі.

Хто зможе приєднатися

На першому етапі до кластера запросять компанії, чиї рішення вже використовуються підрозділами Третього армійського корпусу або проходять доопрацювання на основі відгуків військових.

У майбутньому учасниками зможуть стати й інші розробники, готові проходити повний цикл тестування та вдосконалення своїх продуктів.

Йдеться про широкий спектр технологій: безпілотники, засоби зв’язку, системи радіоелектронної боротьби та розвідки, наземні роботизовані комплекси, програмне забезпечення, системи управління військами, логістичні рішення та технології для підготовки особового складу.

Виробники працюватимуть напряму з військовими

Однією з головних особливостей кластера стане прямий контакт виробників із кінцевими користувачами їхніх продуктів — бойовими підрозділами.

Учасники отримають можливість проводити демонстрації технологій, брати участь у спільних тестуваннях, обговорювати результати застосування своїх рішень та оперативно вносити зміни на основі бойового досвіду.

Спільнота працюватиме як онлайн, так і офлайн. Для учасників планують проводити тематичні заходи, демонстрації нових розробок, спільні обговорення та зустрічі з військовими.

Крім доступу до бойових випробувань та військових підрозділів, учасникам кластера планують відкрити можливості для співпраці з державними програмами фінансування оборонних технологій, інвесторами та міжнародними оборонними організаціями.

Фактично йдеться про створення окремої оборонної екосистеми, де шлях від розробки до реального застосування на фронті може скоротитися з місяців до кількох ітерацій між інженерами та військовими.

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