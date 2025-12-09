"Туалетная схема" на 19,5 млн грн: экс-замглавы КГГА разоблачили на попытке захвата столичной земли

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили новые подозрения в рамках операции "Чистый город" по поводу коррупции в земельной сфере Киева.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Подозрение касается эксзамглавы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и его сообщника, покушавшихся на завладение двумя земельными участками в столице с использованием так называемой "туалетной схемы".

Суть схемы и убытки

По версии следствия, в 2023-2024 годах подозреваемые использовали мошенническую схему, в рамках которой первоначально обеспечили регистрацию на подставных лиц якобы построенных в начале 90-х годов "построек".

Впоследствии эти "объекты" приобрели подконтрольные общества, которые обратились в Киевсовет за выделением земли для обслуживания этих сооружений.

Для закрепления права на землю подозреваемые совместно с депутатом Киевского городского совета (председателем земельной комиссии) организовали строительство на участках примитивных сооружений, так называемых "туалетов", а также изготовили технические паспорта и зарегистрировали право собственности на них.

Кроме того, соучастники выплачивали средства неустановленным представителям правоохранительных и контролирующих органов за закрытие глаз на самовольное строительство.

Соучастники вели подробный учет расходов, фиксируя источники финансирования и суммы. Сумма потенциального ущерба территориальному обществу Киева составляет более 19,5 млн грн.

Операция "Чистый город"

В целом, по данным НАБУ, по делу земельной коррупции в Киевском городском совете 9 подозреваемых. Два человека находятся на скамье подсудимых. В отношении еще одного участника преступления вынесен обвинительный приговор.

В начале февраля этого года Антикоррупционные органы сообщили о масштабных обысках по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевсовете и КГГА, которые велись во время досудебного расследования земельной коррупции в Киеве в рамках операции "Чистый город".

Деятельность фигурантов дела была направлена на захват ценных земель столицы и обеспечение полного контроля за процессом принятия решений по их распределению, а также включала злоупотребления в бюджетной сфере и ряд других правонарушений.

По информации Центра противодействия коррупции, обыски, в частности, прошли у киевского бизнесмена Дениса Комарницкого. Среди фигурантов дела - заместитель Виталия Кличко Петр Оленич, председатель земельной комиссии Киевсовета Михаил Терентьев и член этой же комиссии Елена Марченко.

10 февраля НАБУ объявило в розыск Дениса Комарницкого. Накануне директор бюро Семен Кривонос сообщил, что Комарницкий пытается покинуть территорию Украины, и правоохранители принимают меры по его задержанию.

26 февраля в Киевской городской администрации объявили о кадровых изменениях из-за резонансного "земельного дела". В частности, об увольнении заместителя Петра Оленича и еще двух должностных лиц.