"Туалетна схема" на 19,5 млн грн: ексзаступника голови КМДА викрили на спробі захоплення столичної землі

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили нові підозри в рамках операції “Чисте місто” щодо корупції у земельній сфері Києва.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба НАБУ.

Підозра стосується ексзаступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) та його спільника, які вчинили замах на заволодіння двома земельними ділянками у столиці з використанням так званої "туалетної схеми".

Суть схеми та збитки

За версією слідства, у 2023–2024 роках підозрювані використовували шахрайську схему, у рамках якої спочатку забезпечили реєстрацію на підставних осіб нібито збудованих на початку 90-х років "будівель".

Згодом ці "об'єкти" придбали підконтрольні товариства, які звернулися до Київради по виділення землі для обслуговування цих споруд.

Для закріплення права на землю підозрювані, спільно з депутатом Київської міської ради (головою земельної комісії), організували будівництво на ділянках примітивних споруд, так званих "туалетів", а також виготовили технічні паспорти та зареєстрували право власності на них.

Крім того, співучасники виплачували кошти невстановленим представникам правоохоронних та контролюючих органів за заплющення очей на самочинне будівництво.

Співучасники вели детальний облік витрат, фіксуючи джерела фінансування та суми. Сума потенційного збитку територіальній громаді Києва становить понад 19,5 млн грн.

Операція "Чисте місто"

Загалом, за даними НАБУ, у справі земельної корупції у Київській міській раді наразі 9 підозрюваних. Дві особи перебувають на лаві підсудних. Стосовно ще одного учасника злочину постановлено обвинувальний вирок.

На початку лютого цього року Антикорупційні органи повідомили про масштабні обшуки з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київраді та КМДА, які велися під час досудового розслідування земельної корупції в Києві у межах операції "Чисте місто".

Діяльність фігурантів справи була спрямована на захоплення цінних земель столиці та забезпечення повного контролю над процесом прийняття рішень щодо їхнього розподілу, а також включала зловживання в бюджетній сфері та низку інших правопорушень.

За інформацією Центру протидії корупції, обшуки, зокрема, пройшли у київського бізнесмена Дениса Комарницького. Серед фігурантів справи - заступник Віталія Кличка Петро Оленич, голова земельної комісії Київаради Михайло Терентьєв та членкиня цієї ж комісії Олена Марченко.

10 лютого НАБУ оголосило в розшук Дениса Комарницького. Напередодні директор бюро Семен Кривонос повідомив, що Комарницький намагається залишити територію України, і правоохоронці вживають заходів для його затримання.

26 лютого в Київській міській адміністрації оголосили про кадрові зміни через резонансну "земельну справу". Зокрема, про звільнення заступника Петра Оленича та ще двох посадовців.