У Трампа утверждают, что продолжают усиливать давление на Россию

Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что администрация президента США Дональда Трампа "продолжает усиливать давление на Москву".

Как пишет Delo.ua, об этом глава Госдепа США заявил, отвечая на вопросы журналистов, передает "Радио Свобода".

По словам Рубио, примером такой политики является то, что "Трамп ввел санкции в конце прошлого года против нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" .

"Администрация продолжает продавать оружие Украине. Мы не продаем оружие России и не вводим санкции против Украины. Трамп ценит тот факт, что он единственный мировой лидер, имеющий хоть какой-то шанс в мире собрать эти две стороны за столом переговоров. Мы единственная страна, которая смогла добиться того, чтобы российские и украинские переговорщики сидели". внешнеполитического ведомства США

Рубио назвал ключевой причиной, почему "Украина смогла выдержать эту войну", тот факт, что "Соединенные Штаты поставляли и продавали оружие Украине, а также оказывали им разведывательную помощь и ввели санкции против России".

"У нас есть много людей, которые вложили в переговорный процесс много энергии, и я думаю, что мы добились прогресса в сужении круга вопросов, но я думаю, что некоторые вопросы все еще остаются очень, очень сложными, к сожалению", - подчеркнул Рубио.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что введение дальнейших американских санкций против России будет зависеть от хода переговоров по завершению войны в Украине.

При этом он отметил, что санкции администрации Трампа против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" помогли заставить Россию сесть за стол переговоров.

Напомним, 19 февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп официально продлил еще на один год санкции против России из-за ее войны в Украине.

Документ вступил в силу 20 февраля. Он предусматривает продление ряда санкций против РФ, введенных указами американских президентов в 2014, 2018 и 2022 годах.