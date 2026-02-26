У Трампа стверджують, що продовжують посилювати тиск на Росію

Держсекретар США Марко Рубіо стверджує, що адміністрація президента США Дональда Трампа "продовжує посилювати тиск на Москву".

Як пише Delo.ua, про це очільник Держдепу США заявив, відповідаючи на запитання журналістів, передає "Радіо Свобода".

За словами Рубіо, прикладом такої політики є те, що "Трамп запровадив санкції наприкінці минулого року проти нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл".

"Адміністрація продовжує продавати зброю Україні. Ми не продаємо зброю Росії і не запроваджуємо санкції проти України. Трамп цінує той факт, що він єдиний світовий лідер, який має хоч якийсь шанс у світі зібрати ці дві сторони за столом переговорів. Ми єдина країна, яка змогла досягти того, щоб російські та українські переговорники сиділи за столом і розмовляли один із одним", – очільник зовнішньополітичного відомства США.

Рубіо назвав ключовою причиною, чому "Україна змогла витримати цю війну", той факт, що "Сполучені Штати постачали та продавали Україні зброю, а також надавали їм розвідувальну допомогу і запровадили санкції проти Росії".

"У нас є багато людей, які вклали в переговорний процес багато енергії, і я думаю, що ми досягли прогресу у звуженні кола питань, але я думаю, що деякі питання все ще залишаються дуже, дуже складними, на жаль", – наголосив Рубіо.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що запровадження подальших американських санкцій проти Росії залежатиме від перебігу переговорів щодо завершення війни в Україні.

При цьому він зауважив, що санкції адміністрації Трампа проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл" допомогли змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо, 19 лютого президент Сполучених Штатів Дональд Трамп офіційно продовжив ще на один рік санкції проти Росії через її війну в Україні.

Документ набув чинності 20 лютого. Він передбачає продовження низки санкцій проти РФ, запроваджених указами американських президентів у 2014, 2018 і 2022 роках.