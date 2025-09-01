Убийство Андрея Парубия: задержанному объявили о подозрении

Задержанному 52-летнему львовянину доложено о подозрении в убийстве общественно-политического деятеля, бывшего спикера Верховной Рады и действующего народного депутата Андрея Парубия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет лично подписал уведомление о подозрении по этому делу. По его словам, «подозрение основывается на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанным лицом убийства народного депутата».

Действия задержанного мужчины квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

по ч. 1 ст. 115 - умышленное убийство;

ч. 1 ст. 263 - незаконное обращение с оружием.

В настоящее время с подозреваемым продолжаются следственные действия. Продолжаются обыски по местам его жительства и пребывания.

Также готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Досудебное расследование продолжается. Принимаются меры по выяснению всех обстоятельств происшествия.

Ранее глава Нацполиции Иван Выговский сообщил, что подозреваемый долгое время готовился к убийству, отслеживая жертву. А после нападения пытался скрываться на Хмельнитчине.

По словам Выговского, что это преступление не случайно и в нем есть российский след.

Вероятный убийца политик был задержан в ночь на 1 сентября 2025 года в Хмельницкой области, через 36 часов после совершения преступления.

Российский след

Сотрудники Службы безопасности Украины, Национальной полиции и Офиса генерального прокурора считают, что в организации убийства народного депутата Андрея Парубия могут быть причастны российские спецслужбы.

Соответствующую информацию правоохранители получили в ходе первоочередных следственно-оперативных мер с задержанным киллером.

Что известно об убийстве Андрея Парубия?

Во Львове 30 августа убили Андрея Парубия - бывшего председателя Верховной Рады Украины и действующего народного депутата.

Неизвестный мужчина произвел ориентировочно 8 выстрелов в политика из огнестрельного короткоствольного оружия, в результате которых политик погиб на месте.

Нападающий скрылся, а во Львове ввели специальную операцию "Сирена".

На видео с момента нападения, которое распространили в Telegram-каналах, видно, что стрелявший в Парубия нападающий был одет как курьер службы доставки.