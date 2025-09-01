Вбивство Андрія Парубія: затриманому оголосили про підозру

Затриманому 52-річному львів’янину повідомлено про підозру у вбивстві громадсько-політичного діяча, колишнього спікера Верховної Ради та чинного народного депутата Андрія Парубія.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет особисто підписав повідомлення про підозру у цій справі. За його словами, "підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою особою вбивства народного депутата".

Дії затриманого чоловіка кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:

за ч. 1 ст. 115 — умисне вбивство;

ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю.

Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії. Тривають обшуки за місцями його проживання і перебування.

Також готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування триває. Вживаються заходи для з’ясування всіх обставин події.

Раніше глава Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що підозрюваний тривалий час готувався до вбивства, відстежуючи жертву. А після нападу намагався переховуватися на Хмельниччині.

За словами Вигівського, що цей злочин не випадковий і в ньому є російський слід.

Ймовірного вбивцю політика було затримано у ніч проти 1 вересня 2025 року на Хмельниччині, через 36 годин після скоєння злочину.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія?

У Львові 30 серпня вбили Андрія Парубія — колишнього голову Верховної Ради України та чинного народного депутата.

Невідомий чоловік здійснив орієнтовно 8 пострілів у політика з вогнепальної короткоствольної зброї, внаслідок яких політик загинув на місці.

Нападник втік, а у Львові ввели спеціальну операцію "Сирена".

На відео з моментом нападу, яке поширили у Telegram-каналах, видно, що нападник, який стріляв у Парубія, був одягнений як кур'єр служби доставки.