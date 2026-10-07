Убытки на 700 млн грн: в Okwine сделали заявление о возможных сокращениях

Сеть виномаркетов Okwine и импортер-дистрибьютор Wine Hunters официально прокомментировали последствия массированных вражеских атак на их инфраструктуру. Компания заявила о значительных финансовых потерях, однако заверила, что, несмотря на кризис, не планирует увольнять работников.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Okwine.

По данным компании, начиная с июля 2026 года, она потерпела четыре прямых вражеских удара.

В частности, оккупанты повредили три состава и один дата-центр. По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба составляет более 700 миллионов гривен.

Главным приоритетом компании называют то, что благодаря своевременным действиям во время воздушных тревог обошлось без человеческих жертв — никто из сотрудников не пострадал.

"Несмотря на потери, мы не планируем никаких сокращений. Наша самая большая ценность — люди. Поэтому компания найдет все решения, чтобы сохранить самое главное — команду", — говорится в официальном заявлении сети.

Несмотря на логистические вызовы и уничтожение имущества, Okwine продолжает работать над восстановлением операционных процессов и цепей поставок, чтобы обеспечить стабильность бизнеса и сохранить рабочие места для своей команды.

Напомним, в результате российской атаки в ночь с 1 на 2 сентября был второй раз разрушен новый центральный состав сети виномаркетов Okwine и компании-дистрибьютора Wine Hunters.

Ранее, в ночь на 2 июля 2026 года в результате очередного массированного обстрела Киева российская ракета попала в центральный логистический комплекс сети виномаркетов OKWINE и компании-дистрибьютора Wine Hunters.