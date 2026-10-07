Збитки на 700 млн грн: в Okwine зробили заяву щодо можливих скорочень

Мережа виномаркетів Okwine та імпортер-дистриб'ютор Wine Hunters офіційно прокоментували наслідки масованих ворожих атак на їхню інфраструктуру. Компанія заявила про значні фінансові втрати, проте запевнила, що попри кризу не планує звільняти працівників.

Як пише Dilo,про це повідомила пресслужба Okwine.

За даними компанії, починаючи з липня 2026 року, вона зазнала чотирьох прямих ворожих ударів.

Зокрема, окупанти пошкодили три склади та один дата-центр. За попередніми підрахунками, загальна сума збитків становить понад 700 мільйонів гривень.

Головним пріоритетом у компанії називають те, що завдяки вчасним діям під час повітряних тривог обійшлося без людських жертв — ніхто із співробітників не постраждав.

"Попри втрати, ми не плануємо жодних скорочень. Наша найбільша цінність — люди. Тож компанія знайде усі рішення, аби зберегти найголовніше — команду", — йдеться в офіційній заяві мережі.

Незважаючи на логістичні виклики та знищення майна, Okwine продовжує працювати над відновленням операційних процесів та ланцюгів постачання, щоб забезпечити стабільність бізнесу та зберегти робочі місця для своєї команди.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки вніч з 1 на 2 вересня було удруге зруйновано новий центральний склад мережі виномаркетів Okwine та компанії-дистриб'ютора Wine Hunters.

Раніше, у ніч на 2 липня 2026 року внаслідок чергового масованого обстрілу Києва російська ракета влучила в центральний логістичний комплекс мережі виномаркетів OKWINE та компанії-дистриб’ютора Wine Hunters.