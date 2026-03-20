Убытки российской нефтяной компании "Лукойл" превысили 1 триллион рублей в 2025 году

Российский нефтяной гигант "Лукойл" получил чистый убыток за 2025 год в 1,06 триллиона рублей (примерно 12,42 миллиарда долларов).

Отмечается, что в 2024 году "Лукойл" получил чистую прибыль в 851,5 миллиарда рублей.

Выручка компании в 2025 году упала до 3,8 триллиона рублей по сравнению с 4,4 триллиона рублей в 2024 году.

Санкции США против "Лукойл"

22 октября США ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл".

Также ограничения распространяются на их дочерние предприятия. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.

Кроме того, Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть".

"Лукойл" – частная нефтяная компания, входящая в число крупнейших налогоплательщиков в России.

После санкций компания "Лукойл" заявила, что планирует продать свои активы за границей.

Согласно сайту "Лукойла", компания располагает международными проектами в нескольких странах Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки, а также в Мексике.

Компания будет вынуждена продать три нефтеперерабатывающих завода и около половины из своих 5000 автозаправочных станций по всему миру. Это может привести к падению доходов и доходов "приблизительно на 30%".

Компании Gunvor Group отказалась от покупки зарубежных активов "Лукойла", после того, как Министерство финансов США назвало нефтетрейдера "марионеткой Кремля".

В январе сообщалось, что российская нефтяная компания "Лукойл" заключила соглашение о продаже своих зарубежных активов американскому инвестиционному фонду Carlyle.