Збитки російського нафтової компанії "Лукойл" перевищили 1 трильйон рублів у 2025 році

Російський нафтовий гігант "Лукойл" отримав чистий збиток за 2025 рік у 1,06 трильйона рублів (приблизно 12,42 мільярда доларів).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що у 2024 році "Лукойл" отримав чистого прибутку у 851,5 мільярда рублів

Виручка компанії у 2025 році впала до 3,8 трильйона рублів порівняно з 4,4 трильйона рублів у 2024 році.

Санкції США проти "Лукойл"

22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл".

Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства. Всі компанії, де частка "Роснефти" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.

Крім того, Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".

"Лукойл" – приватна нафтова компанія, яка входить до числа найбільших платників податків у Росії.

Після санкцій, компанія "Лукойл" заявила, що планує продати свої активи за кордоном.

Згідно з сайтом "Лукойлу", компанія має міжнародні проєкти в кількох країнах Центральної Азії, Близького Сходу та Африки, а також у Мексиці.

Компанія буде змушена продати три нафтопереробні заводи та близько половини зі своїх 5000 автозаправних станцій у всьому світі. Це може призвести до падіння доходів і прибутків "приблизно на 30%".

Компанії Gunvor Group відмовилася від покупки закордонних активів "Лукойлу", після того, як Міністерство фінансів США назвало нафтотрейдера "маріонеткою Кремля".

У січні повідомлялося, що російська нафтова компанія "Лукойл" уклала угоду про продаж своїх закордонних активів американському інвестиційному фонду Carlyle. Однак вона потребує ще схвалення Міністерства фінансів США.