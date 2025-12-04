Удар для экономики Украины: аграрии спрогнозировали урожай зерновых и предупредили о проблемах с экспортом

Украинская зерновая ассоциация прогнозирует урожай зерновых и масличных культур в 2025 году на уровне 81,4 млн т, что почти на 2,5 млн т больше, чем в 2024 году (79 млн т). Но значительные объемы выращенного урожая не удастся экспортировать из-за значительных проблем в логистике.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба УЗА.

Там прогнозируют, что при таком урожае экспорт в текущем сезоне 2025/2026 потенциально мог бы достичь 49 млн т (в прошлом сезоне – 46,7 млн т).

"Впрочем, это оптимистический сценарий, реализация которого зависит от решения серьезных логистических проблем. Украина сейчас испытывает значительные проблемы в логистике экспорта зерна из-за постоянных российских террористических ударов по критической инфраструктуре - энергетике, железной дороге и морским портам Украины", - отмечают в УЗА.

Эксперты отмечают, что невозможность экспорта значительных объемов выращенного урожая из-за логистических проблем крайне негативно повлияет не только на украинских агропроизводителей и ценовую конъюнктуру на внутреннем рынке, но и может стать сильным ударом для экономики Украины и ее платежного баланса.

Каким будет урожай

Урожай пшеницы в 2025 году УЗА оценивает на уровне 22,5 млн т (в 2024 – 22,4 млн т). Потенциальный экспорт пшеницы в 2025/2026 маркетинговом году, начавшийся 1 июля 2925 г., мог бы достичь 16,5 млн т.

Урожай ячменя в 2025 году по оценке УЗА составляет 4,9 млн т (в 2024 – 5,6 млн т), а вероятный экспорт в 2025/2026 МГ можно ожидать на уровне около 2,3 млн т.

Ожидания по урожаю кукурузы в этом году хороши благодаря благоприятным погодным условиям и урожайности культуры. По оценке УЗА урожай кукурузы составит 32 млн т (в 2024 – 25,9 млн т), а потенциальный экспорт в текущем сезоне мог бы достичь 25 млн т, но опять же в условиях беспрепятственной логистики.

Урожай подсолнечника в 2025 году можно ожидать на уровне 11,5 млн т (в 2024 – 12,8 млн т). Традиционно почти весь подсолнечник будет переработан в Украине – 11,4 млн т. Экспорт составит не более 50 тыс. т.

В 2025 году урожай рапса составляет 3,2 млн т (в 2024 – 3,8 млн т), при этом экспорт 2025/2026 МГ может составить только – 2,1 млн т, остальные будут переработаны в Украине.

Сои в этом году урожай составляет около 5 млн т, гораздо меньше, чем в прошлом году (в 2024 – 6,8 млн т), что объясняется значительным уменьшением посевных площадей под этой культурой и худшей урожайностью. Все же потенциальный экспорт мог бы составить в 2025/2026 МГ примерно 2,5 млн т, а остальные будут переработаны в Украине, поскольку из-за законодательных ограничений ее экспорт затруднен, как и рапса.

Ранее в УЗА прогнозировали, что валовой сбор зерновых и масличных культур составит около 73,4 миллиона тонн, что на 5% меньше, чем в прошлом.

Отметим, по состоянию на конец ноября в Украине собрано 52,2 млн. тонн зерновых культур и 18 млн. тонн масличных, что составляет 89% от запланированных площадей. Самые высокие показатели демонстрируют Хмельницкая, Черниговская и Винницкая области.