Удар для економіки України: аграрії спрогнозували цьогорічний урожай зернових та попередили про проблеми з експортом

Українська зернова асоціація прогнозує врожай зернових та олійних культур у 2025 році на рівні 81,4 млн т, що на майже 2,5 млн т більше, ніж у 2024 році (79 млн т). Але значні обсяги вирощеного врожаю не вдасться експортувати через значні проблеми в логістиці.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба УЗА.

Там прогнозують, що при такому врожаї експорт в поточному сезоні 2025/2026 потенційно міг би сягнути 49 млн т (минулого сезону – 46,7 млн т).

"Втім, це оптимістичний сценарій, реалізація якого залежить від вирішення серйозних логістичних проблем. Україна зараз відчуває значні проблеми в логістиці експорту зерна через постійні російські терористичні удари по критичній інфраструктурі – енергетиці, залізниці та морських портах України", - наголошують в УЗА..

Експерти зауважують, що неможливість експортувати значні обсяги вирощеного врожаю через логістичні проблеми вкрай негативно вплине не тільки на українських агровиробників та цінову кон’юнктуру на внутрішньому ринку, але й може стати сильним ударом для економіки України та її платіжного балансу.

Яким буде врожай

Врожай пшениці в 2025 році УЗА оцінює на рівні 22,5 млн. т. (в 2024 – 22,4 млн т). Потенційний експорт пшениці в 2025/2026 маркетинговому році, який розпочався 1 липня 2925 року, міг би сягнути 16,5 млн т.

Врожай ячменю в 2025 за оцінкою УЗА складає 4,9 млн т (в 2024 – 5,6 млн т), а ймовірний експорт в 2025/2026 МР можна очікувати на рівні близько 2,3 млн т.

Очікування щодо врожаю кукурудзи цього року добрі завдяки сприятливим погодним умовам та врожайності культури. За оцінкою УЗА врожай кукурудзи складе 32 млн т (в 2024 – 25,9 млн т), а потенційний експорт в поточному сезоні міг би сягнути 25 млн т, але, знову ж таки, за умов безперешкодної логістики.

Врожай соняшнику в 2025 можна очікувати на рівні 11,5 млн т (в 2024 – 12,8 млн т). Традиційно майже весь соняшник буде перероблено в Україні – 11,4 млн т. Експорт сягне не більше 50 тис. т.

В 2025 році врожай ріпаку складає 3,2 млн т (в 2024 – 3,8 млн т), при цьому експорт 2025/2026 МР може скласти лише – 2,1 млн т, решта буде перероблена в Україні.

Сої в цьому році врожай складає близько 5 млн т, значно менше, аніж минулого року (в 2024 – 6,8 млн т), що пояснюється значним зменшенням посівних площ під цією культурою та гіршою врожайністю. Все ж потенційний експорт міг би скласти в 2025/2026 МР приблизно 2,5 млн т, а решту буде перероблено в Україні, оскільки через законодавчі обмеження її експорт утруднений, як і ріпаку.

Раніше в УЗА прогнозували, що валовий збір зернових та олійних культур складе близько 73,4 мільйона тонн, що на 5% менше, ніж торік.

Зауважимо, станом на кінець листопада в Україні зібрано 52,2 млн тонн зернових культур та 18 млн тонн олійних, що становить 89% від запланованих площ. Найвищі показники демонструють Хмельницька, Чернігівська та Вінницька області.