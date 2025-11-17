Удар по Измаилу: повреждено турецкое судно со сжиженным нефтяным газом, Румыния эвакуирует пограничные села

В ночь на 17 ноября российские войска совершили массированную атаку беспилотниками на Одесскую область. В результате удара по Измаилу было повреждено турецкое судно со сжиженным нефтяным газом (англ. Liquefied petroleum gas, LPG). Из-за этой угрозы румынские власти эвакуируют жителей пограничных деревень, опасаясь взрывных последствий.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Euronews.

Турецкое судно и риск взрыва

Одним из поврежденных судов оказался танкер ORINDA под турецким флагом, перевозившим LPG. Нападение произошло около 2:00 ночи.

Генеральное управление морских дел турецкого правительства подтвердило, что судно получило повреждения во время эвакуации в порту Измаил и загорелось. Экипаж, состоявший из 16 турецких моряков, был безопасно эвакуирован. По их данным, пострадавших в экипаже нет, пожар на борту ликвидируют.

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате взрывов в нескольких городах области было повреждено несколько гражданских судов в порту Измаил. Вспыхнувшие пожары были быстро локализованы спасательными командами.

К сожалению, по предварительной информации, в результате атаки пострадал один человек среди гражданского населения. Ремонтные работы на поврежденной инфраструктуре продолжаются.

Эвакуация в Румынии

Ситуация привела к мерам безопасности и на румынской стороне границы. Румынские власти приступили к эвакуации жителей приграничного населенного пункта Плаура.

По предварительной информации, это решение было принято, в частности, по просьбе украинской стороны, учитывая, что груз с LPG может повлечь за собой взрыв с разрушительными последствиями с обеих сторон границы. Из другого населенного пункта, Чаталкой, уже эвакуированы 15 человек.

Создан оперативный штаб

По данным ГП "Администрация морских портов Украины", на месте происшествия создан оперативный штаб под председательством начальника Измаильской районной администрации.

К работе штаба привлечены подразделения ГСЧС, в том числе команды, оснащенные роботизированными комплексами, а также вспомогательные службы. Ситуация находится под неизменным контролем. ⠀

По информации местных органов власти, оснований для эвакуации населения с украинской стороны пока нет. ⠀

Напомним, в ночь на 4 ноября российская армия также атаковала дронами. Измаильский морской порт в Одесской области.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украине было разрушено или повреждено 385 объектов портовой инфраструктуры, что негативно влияет на стабильность работы украинских портов.