Удар по Ізмаїлу: пошкоджено турецьке судно зі скрапленим нафтовим газом, Румунія евакуює прикордонні села

У ніч проти 17 листопада російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Одеську область. Внаслідок удару по Ізмаїлу було пошкоджено турецьке судно зі скрапленим нафтовим газом (англ. Liquefied petroleum gas, LPG). Через цю загрозу румунська влада евакуює мешканців прикордонних сел, побоюючись вибухових наслідків.

Як пише Delo.ua, про це інформує Euronews

Турецьке судно та ризик вибуху

Одним із пошкоджених суден виявився танкер ORINDA під турецьким прапором, який перевозив LPG. Напад стався близько 2:00 ночі.

Генеральне управління морських справ турецького уряду підтвердило, що судно зазнало пошкоджень під час евакуації в порту Ізмаїл та загорілося. Екіпаж, який складався з 16 турецьких моряків, був безпечно евакуйований. За їхніми даними, постраждалих серед екіпажу немає, пожежу на борту ліквідують.

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, внаслідок вибухів у кількох містах області було пошкоджено кілька цивільних суден у порту Ізмаїл. Пожежі, що спалахнули, були швидко локалізовані рятувальними командами.

На жаль, за попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждала одна людина серед цивільного населення. Ремонтні роботи на пошкодженій інфраструктурі тривають.

Евакуація в Румунії

Ситуація призвела до заходів безпеки й на румунській стороні кордону. Румунська влада розпочала евакуацію жителів прикордонного населеного пункту Плауру.

За попередньою інформацією, це рішення було прийнято, зокрема, на прохання української сторони, враховуючи, що вантаж з LPG може спричинити вибух із руйнівними наслідками по обидва боки кордону. З іншого населеного пункту, Чаталкьой, вже евакуйовано 15 осіб.

Створено оперативний штаб

За даними ДП "Адміністрація морських портів України", на місці події створено оперативний штаб під головуванням начальника Ізмаїльської районної адміністрації.

До роботи штабу залучені підрозділи ДСНС, у тому числі команди, оснащені роботизованими комплексами, а також допоміжні служби. Ситуація перебуває під постійним контролем. ⠀

За інформацією місцевих органів влади, підстав для евакуації населення з української сторони наразі немає. ⠀

Нагадаємо, у ніч на 4 листопада російська армія також атакувала дронами Ізмаїльський морський порт в Одеській області.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було зруйновано або пошкоджено 385 об'єктів портової інфраструктури, що негативно впливає на стабільність роботи українських портів.