Украина атаковала греческий танкер, перевозивший российскую нефть

Греческий танкер Skiros подвергся нападению в Черном море после загрузки партии российской нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вблизи Новороссийска.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников издания, удар по танкеру Skiros произошел вечером воскресенья, 16 августа. Это первый удар по судну, которое входит в терминал КТК, после почти трех недель без атак.

В прошлом месяце серия атак беспилотников уже приводила к перебоям с загрузкой нефти и сокращением добычи на казахстанских месторождениях.

Судно класса Suezmax Skiros может перевозить около 1 млн баррелей нефти. КТК преимущественно используется для экспорта казахстанской нефти, однако на этот раз танкер скачал именно российскую партию.

Компания из Афин, которая указана в системе Equasis как оператор Skiros, заявила, что в результате инцидента никто не пострадал, а загрязнения не произошло. От дальнейших комментариев компания отказалась.

Ранее в этом месяце Украина согласилась воздерживаться от атак на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума и нероссийские суда, следующие к его терминалу в Новороссийске, при условии, что они не находятся под украинскими санкциями, не перевозят российские грузы и не принадлежат российским физическим или юридическим лицам.

КТК является одним из ключевых маршрутов по экспорту казахстанской нефти. Недавно через него проходило около 2% мировых поставок нефти. Потому перебои в его работе влияют и на казахстанский экспорт, и на покупателей в Средиземноморье.

Напомним, в конце июля Казахстан приостановил поставки нефти к терминалу КТК возле Новороссийска из-за угроз атак на танкеры в Черном море.