Україна атакувала грецький танкер, який перевозив російську нафту

Грецький танкер Skiros зазнав нападу в Чорному морі після завантаження партії російської нафти на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) поблизу Новоросійська.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел видання, удар по танкеру Skiros стався увечері неділі, 16 серпня. Це перший удар по судну, яке заходить до терміналу КТК, після майже трьох тижнів без атак.

Минулого місяця серія атак безпілотників уже призводила до перебоїв із завантаженням нафти та скорочення видобутку на казахстанських родовищах.

Судно класу Suezmax Skiros може перевозити близько 1 млн барелів нафти. КТК переважно використовується для експорту казахстанської нафти, однак цього разу танкер завантажив саме російську партію.

Компанія з Афін, яка вказана в системі Equasis як оператор Skiros, заявила, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а забруднення не сталося. Від подальших коментарів компанія відмовилася.

Раніше цього місяця Україна погодилася утримуватися від атак на інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму та неросійські судна, що прямують до його терміналу в Новоросійську, за умови, що вони не перебувають під українськими санкціями, не перевозять російські вантажі та не належать російським фізичним або юридичним особам.

КТК є одним із ключових маршрутів експорту казахстанської нафти. Нещодавно через нього проходило майже 2% світових поставок нафти. Тому перебої в його роботі впливають і на казахстанський експорт, і на покупців у Середземномор'ї.

Нагадаємо, наприкінці липня Казахстан призупинив постачання нафти до термінала КТК біля Новоросійська через загрозу атак на танкери в Чорному морі.