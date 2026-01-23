Украина может продать 25% "Энергоатома": сколько будет стоить компания

В ходе Давосского экономического форума в Минэкономики допустили продажу доли НАЭК "Энергоатом". Инвестиционные эксперты, опрошенные Delo.ua , оценили стоимость доли компании, а также рассказали, кто может стать потенциальным покупателем.

Сколько стоит 25% "Энергоатома"

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий оценивает долю 25% в "Энергоатоме" в $1,5-2,5 млрд. При этом указанная сумма не учитывает оккупированную Запорожскую АЭС. С учетом этой станции стоимость актива, по оценке эксперта, вырастет вдвое.

"Также проблемой для компании является спецобязанность компенсировать льготные тарифы на электроэнергию для населения. Если это убрать, то цена "Энергоатома" может возрасти в разы", - указывает Паращий.

Он также отмечает, что резонансное дело о коррупции в "Энергоатоме" , которое НАБУ раскрыло в ноябре 2025 года, никак не повлияет на цену.

Инвестиционный директор компании Altius Capital Вадим Христофоров дает схожую оценку стоимости доли компании в 25%. По его словам, операционный доход "Энергоатома" за последние 12 месяцев составляет 32,3 млрд грн, а EBITDA - 49,2 млрд грн. При текущих финансовых показателях, с учетом сравнительно небольшой долговой нагрузки, справедливая стоимость бизнеса могла бы составить $11,7–15,6 млрд.

"Учитывая высокие украинские риски, инвестор, вероятно, будет применять существенный дисконт. С учетом такого "украинского дисконта" мы оцениваем компанию в диапазоне 6,5-8,7 млрд долларов США, а долю в 25% - на уровне $1,6-2,2 млрд", - указывает Христофоров.

При этом он отмечает, что его оценка также не учитывает оккупированную ЗАЭС, имеющую установленную мощность 6 ГВт из общих 13,835 ГВт АЭС "Энергоатома". Если предположить восстановление полноценной работы этой станции под украинским контролем, оценка 25% доли компании может возрасти до $2,9–3,9 млрд.

В то же время оба эксперта считают, что желающие купить этот актив найдутся. Они уверены, что предложение заинтересует институциональных инвесторов, таких как крупные инвестиционные или пенсионные фонды ЕС и США. Кроме того, покупателями могут стать такие игроки, как Международная финансовая корпорация в структуре Всемирного банка (IFC), Международная финансовая корпорация по развитию США (United States International Development Finance Corporation, DFC) и Европейский банк реконструкции и развития. Также такая продажа может состояться в рамках одного из соглашений с США о восстановлении Украины .

Правительство хочет продать 25% "Энергоатома"

20 января во время Давосского экономического форума глава Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев рассказал, что Украина может продать долю в 25% в "Энергоатоме" , который владеет и управляет всеми атомными электростанциями страны.

Министр отметил, что крупные европейские компании, занимающиеся ядерной энергетикой, сейчас испытывают собственные трудности, что затрудняет приобретение доли в украинском активе во время или после войны. По его словам, для реализации таких проектов необходимо совместное соглашение, на которое согласится Европейский союз.

Соболев также отметил необходимость масштабного внутреннего финансирования. Для этого, по его словам, правительство планирует сосредоточиться на борьбе с коррупцией, увеличении легального сектора экономики и сборе большего количества налогов.

"Мы увеличиваем легальную экономику, собираем больше налогов. Но сейчас, если посмотреть, Украина распределяет около 50% своего ВВП. Поэтому мы зарабатываем и делаем свое дело", - добавил министр.

Напомним, в ноябре 2025 года Государственная аудиторская служба начала масштабный аудит "Энергоатома" . Проверка охватит 2023–2025 годы и коснется аппарата управления предприятия и десяти его филиалов, среди которых три атомных электростанции.