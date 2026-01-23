Україна може продати 25% "Енергоатому": скільки коштуватиме компанія

Під час Давоського економічного форуму в Мінекономіки допустили продаж частки НАЕК "Енергоатом". Інвестиційні експерти, яких опитало Delo.ua , оцінили вартість частки компанії, а також розповіли, хто може стати потенційним покупцем.

Скільки коштує 25% "Енергоатома"

Керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій оцінює частку 25% в "Енергоатомі" у $1,5–2,5 млрд. При цьому вказана сума не враховує окуповану Запорізьку АЕС. З урахуванням цієї станції вартість активу, за оцінкою експерта, зросте удвічі.

"Також проблемою для компанії є спецобов'язок компенсувати пільгові тарифи на електроенергію для населення. Якщо це прибрати, то ціна "Енергоатому" може зрости в рази", — вказує Паращій.

Він також зауважує, що резонансна справа про корупцію в "Енергоатомі", яку НАБУ розкрило в листопаді 2025 року, жодним чином не вплине на ціну.

Інвестиційний директор компанії Altius Capital Вадим Христофоров дає схожу оцінку вартості частки компанії у 25%. За його словами, операційний дохід "Енергоатома" за останні 12 місяців становить 32,3 млрд грн, а EBITDA — 49,2 млрд грн. За поточних фінансових показників, з урахуванням порівняно невеликого боргового навантаження, справедлива вартість бізнесу могла б становити $11,7–15,6 млрд.

"З огляду на високі українські ризики, інвестор, ймовірно, застосовуватиме суттєвий дисконт. З урахуванням такого "українського дисконту" ми оцінюємо компанію в діапазоні 6,5–8,7 млрд доларів США, а частку у 25% — на рівні $1,6–2,2 млрд", — вказує Христофоров.

При цьому він зауважує, що його оцінка також не враховує окуповану ЗАЕС, яка має встановлену потужність 6 ГВт із загальних 13,835 ГВт АЕС "Енергоатома". Якщо припустити відновлення повноцінної роботи цієї станції під українським контролем, оцінка 25% частки компанії може зрости до $2,9–3,9 млрд.

Водночас обидва експерти вважають, що охочі купити цей актив знайдуться. Вони переконані, що пропозиція зацікавить інституційних інвесторів, таких як великі інвестиційні або пенсійні фонди ЄС та США. Крім того, покупцями можуть стати такі гравці, як Міжнародна фінансова корпорація у структурі Всесвітнього банку (IFC), Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (United States International Development Finance Corporation, DFC) та Європейський банк реконструкції та розвитку. Також такий продаж може відбутися в рамках однієї з угод із США про відновлення України.

Уряд хоче продати 25% "Енергоатома"

20 січня під час Давоського економічного форуму очільник Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв розповів, що Україна може продати частку у 25% в "Енергоатомі", який володіє та управляє всіма атомними електростанціями країни.

Міністр зазначив, що великі європейські компанії, які займаються ядерною енергетикою, наразі мають власні труднощі, що ускладнює придбання частки в українському активі під час або після війни. За його словами, для реалізації таких проєктів потрібна спільна угода, на яку погодиться Європейський союз.

Соболєв також наголосив на необхідності масштабного внутрішнього фінансування. Для цього, за його словами, уряд планує зосередитися на боротьбі з корупцією, збільшенні легального сектору економіки та зборі більшої кількості податків.

"Ми збільшуємо легальну економіку, збираємо більше податків. Але зараз, якщо подивитися, Україна розподіляє близько 50% свого ВВП. Тож ми заробляємо і робимо свою справу", — додав міністр.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Державна аудиторська служба розпочала масштабний аудит "Енергоатома". Перевірка охопить 2023–2025 роки та торкнеться апарату управління підприємства і десяти його філій, серед яких — три атомні електростанції.