Украина наращивает импорт автогаза: откуда везут и на какие АЗС

В марте среднесуточные поставки сжиженного газа в Украину выросли на 17%, до чуть более 2 тыс. т.е.

Об этом сообщает enkorr.ua, ссылаясь на данные Консалтинговой группы "А-95".

По данным аналитиков, за I квартал 2025 г. было завезено 159,2 тыс. т газа (1,7 тыс. т в сутки), что на 13% меньше, чем в прошлом. Основной причиной сокращения поставок, как считают импортеры, низкие проливы.

Какие АЗС завезли больше всего автогаза

Отмечается, что в марте лидером поставок осталась "БРСМ-Нефть", импортировавшая 11,7 тыс. т горючего, что на 35% больше по сравнению с февралем.

"Авантаж" сохранила за собой второе место, импортировав 5,3 тыс. т горючего. ОККО попала в тройку лидеров, поместив Centurion Group. Сеть отгрузила 5,3 тыс. т газа (+32%), из которых 63% — по железной дороге.

Ощутимо увеличили поставки операторы украинского терминала "Эконоватика" — "Вигазтрейд" и "Вилле Форте". Первый нарастил отгрузку чуть больше, чем вдвое (4,9 тыс. т), второй – на 70% (1,9 тыс. т).

Добавил и "Газтрон" (почти в 2 раза, до 2 тыс. т), который из-за значительных поставок в декабре 2024 года в январе-феврале 2025-го свел импорт к одним из наименьших значений как минимум с 2021 года. Кроме того, вернулся к импорту WOG, отгрузив 2 тыс. т газа.

Откуда везут

Как сообщают аналитики, в марте Румыния стала основной страной-поставщиком сжиженного газа в Украину. Оттуда было импортировано 25,8 тыс. т ресурса, что в 2,3 раза больше, чем в феврале.

Лидировавшая в феврале Турция снизила поставки на 47%, до 8,3 тыс. т.е.

Кроме того, с мероприятия в марте было доставлено 23,2 тыс. т (+22%), из которых 85% пришлось на Польшу и Литву. Импорт с первой вырос на 7% (до 13,6 тыс. т), со второй – на 22% (до 6,1 тыс. т).

В марте железнодорожные объемы из Венгрии впервые превысили поступление вагонами из Польши (2,9, несмотря на 2,8 тыс. т). Нарастили поставки оттуда "БРСМ-Нефть" (в 3,2 раза), "Омния Трейд" (почти в 4 раза) и "Газтрон" (с 35 т до 0,5 тыс. т), а компания "ДМС-Трейд", отгрузив 0,11 тыс. т.е.

Отметим, что в начале апреля средняя цена оптовых предложений сжиженных газов на условиях самовывоза в Украине уменьшилась на 437 грн/т до 56136 грн/т, или на 22 коп./л до 29,86 грн/л. В то же время, средняя цена газа без налогов уменьшилась на $18/тонна до $771/тонна.

На АЗС газ в среднем за прошлую неделю подешевел на 5 коп./л до 35,8 грн/л. Детальнее о том, что будет с ценами на топливо на АЗС, читайте в материале Delo.ua.