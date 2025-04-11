Україна нарощує імпорт автогазу: звідки везуть та на які АЗС

У березні середньодобове постачання скрапленого газу в Україну зросло на 17%, до трохи більше 2 тис. т.

Про це повідомляє enkorr.ua, посилаючись на дані Консалтингової групи "А-95".

За даними аналітиків, за I квартал 2025 року було завезено 159,2 тис. т газу (1,7 тис. т на добу), що на 13% менше, ніж торік. Основною причиною скорочення постачань, як вважають імпортери, є низькі проливи.

Які АЗС завезли найбільше автогазу

Зазначається, що у березні лідером постачань залишилася "БРСМ-Нафта", яка імпортувала 11,7 тис. т пального, що на 35% більше порівняно з лютим.

"Авантаж" зберегла за собою друге місце, імпортувавши 5,3 тис. т пального. ОККО потрапила у трійку лідерів, замістивши Centurion Group. Мережа відвантажила 5,3 тис. т газу (+32%), з яких 63% — залізницею.

Відчутно збільшили постачання оператори українського термінала "Еконоватіка" — "Вігазтрейд" і "Вілле Форте". Перший наростив відвантаження трохи більше, ніж удвічі (4,9 тис. т), другий — на 70% (1,9 тис. т).

Додав і "Газтрон" (майже у 2 рази, до 2 тис. т), який через значні постачання у грудні 2024 року, в січні-лютому 2025-го звів імпорт до одних з найменших значень як мінімум з 2021 року. Крім того, повернувся до імпорту WOG, відвантаживши 2 тис. т газу.

Звідки везуть

Як повідомляють аналітики, у березні Румунія стала основною країною-постачальником скрапленого газу в Україну. Звідти було імпортовано 25,8 тис. т ресурсу, що у 2,3 раза більше, ніж у лютому.

Туреччина, яка лідирувала у лютому, знизила постачання на 47%, до 8,3 тис. т.

Крім того, із заходу у березні було привезено 23,2 тис. т (+22%), з яких 85% припало на Польщу й Литву. Імпорт з першої зріс на 7% (до 13,6 тис. т), з другої — на 22% (до 6,1 тис. т).

У березні залізничні обсяги з Угорщини вперше перевищили надходження вагонами з Польщі (2,9 попри 2,8 тис. т). Наростили постачання звідти "БРСМ-Нафта" (в 3,2 раза), "Омнія Трейд" (майже в 4 рази) і "Газтрон" (з 35 т до 0,5 тис. т), а компанія "ДМС-Трейд", відвантаживши 0,11 тис. т.

Зауважимо, на початку квітня середня ціна гуртових пропозицій скраплених газів на умовах самовивозу в Україні зменшилася на 437 грн/т до 56136 грн/т, або на 22 коп./л до 29,86 грн/л. Водночас середня ціна газу без податків зменшилася на $18/тонна до $771/тонна.

На АЗС газ в середньому за минулий тиждень здешевшав на 5 коп./л до 35,8 грн/л. Детальніше про те, що буде з цінами на пальне на АЗС, читайте у матеріалі Delo.ua.