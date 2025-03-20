Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,57

+0,13

EUR

45,35

+0,18

Готівковий курс:

USD

41,60

41,51

EUR

45,50

45,28

Вільна енергія

Вільна 

енергія
Три роки великої війни

Три роки 

великої війни
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Румунські компанії потроїли продажі автогазу в Україну

автогаз
Румунські компанії потроїли продажі LPG в Україну. Фото: /auto.ria.com

У першій половині березня автомобільні постачання скрапленого газу з румунських терміналів на український ринок зросли з 1,6 тис. т до 5,4 тис. т.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.
Забронювати участь

Про це повідомляє enkorr.ua, посилаючись на дані Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що збільшення відвантажень з румунських базисів стало наслідком перебоїв у постачаннях ресурсу на українські дунайські термінали через негоду. 

Фото 2 — Румунські компанії потроїли продажі автогазу в Україну

Які компанії відвантажили найбільше автогазу

За даними аналітиків, найбільше продажі зросли у Bulmarket, чий термінал у Галаці на Дунаї є найближчим альтернативним джерелом газу на півдні. У першій половині березня автомобільні постачання з нього зросли з 0,72 тис. т до 2,2 тис. т.

Також з 0,21 тис. т до 0,54 тис. т, зросла реалізація пропану з термінала у Мангалії, оператором якого є компанія Taki&Da. Свій внесок у збільшення постачань газу з Румунії зробила й польська компаніяUnimot, яка на початку березня розвантажила у Мідії судно Kuzguncuk, з якого продала 0,76 тис. т пропану українським контрагентам. 

Румунські компанії Bulrom Gas і Gaspeco, які продають бутан із терміналів у Плоєшті й Негоєшті, разом збільшили відвантаження з 0,27 тис. т до 1,43 тис. т.

"У другій половині березня румунські компанії, ймовірно, будуть змушені скоротити продажі, оскільки на південь України минулого тижня надійшло чимало газу, а ціни пропозицій у Галаці й Мангалії з урахуванням логістики вищі за українські", - прогнозують аналітики.

Нагадаємо, падіння попиту на паливо на початку року призвело до скорочення кількості імпортерів нафтопродуктів. Найбільш відчутним стало скорочення кількості імпортерів дизельного палива. Станом на січень 2025-го його завозили лише 132 компанії проти 242 імпортерів рік тому й 399 компаній у січні 2023-го.

Зауважимо, через весняне потепління попит на паливо в Україні збільшився на 20% порівняно з зимовим, а суттєве зниження цін на нафту є передумовою для здешевшання пального на АЗС. Проте мережі АЗС схоже не реалізують цей потенціал повною мірою, оскільки захочуть збільшити маржу, щоб компенсувати втрати взимку. Замість цього вони можуть активізувати акції та пропонувати клієнтам знижки. Детальніше про те, що буде з цінами на пальне на АЗС, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько