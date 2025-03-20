Румунські компанії потроїли продажі автогазу в Україну

У першій половині березня автомобільні постачання скрапленого газу з румунських терміналів на український ринок зросли з 1,6 тис. т до 5,4 тис. т.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє enkorr.ua, посилаючись на дані Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що збільшення відвантажень з румунських базисів стало наслідком перебоїв у постачаннях ресурсу на українські дунайські термінали через негоду.

Які компанії відвантажили найбільше автогазу

За даними аналітиків, найбільше продажі зросли у Bulmarket, чий термінал у Галаці на Дунаї є найближчим альтернативним джерелом газу на півдні. У першій половині березня автомобільні постачання з нього зросли з 0,72 тис. т до 2,2 тис. т.

Також з 0,21 тис. т до 0,54 тис. т, зросла реалізація пропану з термінала у Мангалії, оператором якого є компанія Taki&Da. Свій внесок у збільшення постачань газу з Румунії зробила й польська компаніяUnimot, яка на початку березня розвантажила у Мідії судно Kuzguncuk, з якого продала 0,76 тис. т пропану українським контрагентам.

Румунські компанії Bulrom Gas і Gaspeco, які продають бутан із терміналів у Плоєшті й Негоєшті, разом збільшили відвантаження з 0,27 тис. т до 1,43 тис. т.

"У другій половині березня румунські компанії, ймовірно, будуть змушені скоротити продажі, оскільки на південь України минулого тижня надійшло чимало газу, а ціни пропозицій у Галаці й Мангалії з урахуванням логістики вищі за українські", - прогнозують аналітики.

Нагадаємо, падіння попиту на паливо на початку року призвело до скорочення кількості імпортерів нафтопродуктів. Найбільш відчутним стало скорочення кількості імпортерів дизельного палива. Станом на січень 2025-го його завозили лише 132 компанії проти 242 імпортерів рік тому й 399 компаній у січні 2023-го.

Зауважимо, через весняне потепління попит на паливо в Україні збільшився на 20% порівняно з зимовим, а суттєве зниження цін на нафту є передумовою для здешевшання пального на АЗС. Проте мережі АЗС схоже не реалізують цей потенціал повною мірою, оскільки захочуть збільшити маржу, щоб компенсувати втрати взимку. Замість цього вони можуть активізувати акції та пропонувати клієнтам знижки. Детальніше про те, що буде з цінами на пальне на АЗС, читайте у матеріалі Delo.ua.