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Румынские компании утроили продажи автогаза в Украине
В первой половине марта автомобильные поставки сжиженного газа из румынских терминалов на украинский рынок выросли с 1,6 тыс. т до 5,4 тыс. т.е.
Об этом сообщает enkorr.ua, ссылаясь на данные Консалтинговой группы "А-95".
Отмечается, что увеличение отгрузок с румынских базисов стало следствием перебоев в поставках ресурса на украинские дунайские терминалы из-за непогоды.
Какие компании отгрузили больше всего автогаза
По данным аналитиков, больше продажи выросли в Bulmarket, чей терминал в Галаке на Дунае является ближайшим альтернативным источником газа на юге. В первой половине марта автомобильные поставки с него выросли с 0,72 тыс. т до 2,2 тыс. т.е.
Также с 0,21 тыс. т до 0,54 тыс. т, возросла реализация пропана из терминала в Мангалии, оператором которого является компания Taki&Da. Свою лепту в увеличение поставок газа из Румынии внесла и польская компания Unimot, которая в начале марта разгрузила в Мидии судно Kuzguncuk, с которого продала 0,76 тыс. т пропана украинским контрагентам.
Румынские компании Bulrom Gas и Gaspeco, продающие бутан из терминалов в Плоеште и Негоеште, вместе увеличили отгрузку с 0,27 тыс. т до 1,43 тыс. т.е.
"Во второй половине марта румынские компании, вероятно, будут вынуждены сократить продажи, поскольку на юг Украины на прошлой неделе поступило немало газа, а цены предложений в Галаке и Мангалии с учетом логистики выше украинских", — прогнозируют аналитики.
Напомним, падение спроса на топливо в начале года привело к сокращение количества импортеров нефтепродуктов. Наиболее ощутимым стало сокращение количества импортеров дизельного топлива. По состоянию на январь 2025 года его завозили только 132 компании против 242 импортеров год назад и 399 компаний в январе 2023-го.
Заметим, что из-за весеннего потепления спрос на топливо в Украине увеличился на 20% по сравнению с зимним, а существенное снижение цен на нефть является предпосылкой для удешевления топлива на АЗС. Однако сети АЗС, похоже, не реализуют этот потенциал в полной мере, поскольку захотят увеличить маржу, чтобы компенсировать потери зимой. Вместо этого они могут активизировать акции и предлагать клиентам скидки. Детальнее о том, что будет с ценами на топливо на АЗС, читайте в материале Delo.ua.