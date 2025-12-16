Украина обеспечивает морской экспорт в условиях атак России: уже проработано более 162 млн. тонн грузов

С начала работы Украинского морского коридора обработано более 162 млн тонн грузов, в том числе 98 млн тонн зерна. Это стало возможным, несмотря на постоянные военные угрозы и обстрелы портовой инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Украинский морской коридор продолжает работать в условиях постоянной военной угрозы. С начала его функционирования обработано более 162 млн тонн грузов, из которых более 98 млн тонн составляет зерно. В общей сложности по коридору прошли почти 7 тысяч судов.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отметил, что безопасность украинских портов имеет значение не только для национальной экономики, но и для глобальной продовольственной безопасности. По его словам, несмотря на постоянные обстрелы и военные риски Украина сохраняет работу морского коридора, осознавая ответственность перед странами, которые зависят от украинского продовольствия. Поставки зерна, растительного масла, кукурузы и ячменя охватывают 55 стран мира, и для многих из них, в частности в Северной Африке, этот маршрут остается единственным экономически целесообразным путем доставки. Он также подчеркнул, что ключевой задачей государства является защита портовой инфраструктуры, работников и обеспечение непрерывности поставок даже в условиях войны.

В Украине идет системная работа по усилению безопасности морских портов. Администрация морских портов Украины во взаимодействии с военными, правоохранительными органами и представителями бизнеса предпринимает дополнительные меры по защите портовой инфраструктуры и обеспечению безопасного судоходства.

Отдельный упор делается на сохранности работников портов. В частности, продолжаются работы по установке укрытий, что позволяет снизить риски для портовиков во время вражеских атак.

Также большое внимание уделяется повышению энергетической устойчивости портовой инфраструктуры. Внедряются резервные источники электропитания, устанавливаются когенерационные установки и модернизируется критическая инфраструктура. Это позволяет портам адаптироваться к работе в условиях энергетических ограничений и комбинированных атак и обеспечивать непрерывность экспортных операций.

О работе Черноморского коридора

Когда в июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения ", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукцию через три порта в Одесской области.

Украина в ответ создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, движущихся к морским портам или из Украины.

Украинский морской коридор с марта, после получения необходимых разрешений со стороны ВМС ВСУ, стал работать круглосуточно.

Коридор лежит в прибрежной зоне, используя маршрут от портов Большой Одессы до придунайских портов Рени и Измаила.

В отличие от предыдущего "зернового соглашения" по этому коридору перевозят не только агропродукцию, но и другие товары, в частности металл и контейнеры. Для обеспечения безопасности в портах обустраиваются стационарные и мобильные укрытия.