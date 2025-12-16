Україна забезпечує морський експорт в умовах атак Росії: вже опрацьовано понад 162 млн тонн вантажів

З початку роботи Українського морського коридору опрацьовано понад 162 млн тонн вантажів, зокрема 98 млн тонн зерна. Це стало можливим попри постійні воєнні загрози та обстріли портової інфраструктури.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Український морський коридор продовжує працювати в умовах постійної воєнної загрози. Від початку його функціонування опрацьовано понад 162 млн тонн вантажів, з яких більш як 98 млн тонн становить зерно. Загалом коридором пройшли майже 7 тисяч суден.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що безпека українських портів має значення не лише для національної економіки, а й для глобальної продовольчої безпеки. За його словами, попри постійні обстріли та воєнні ризики, Україна зберігає роботу морського коридору, усвідомлюючи відповідальність перед країнами, які залежать від українського продовольства. Поставки зерна, олії, кукурудзи та ячменю охоплюють 55 країн світу, і для багатьох із них, зокрема в Північній Африці, цей маршрут залишається єдиним економічно доцільним шляхом доставки. Він також наголосив, що ключовим завданням держави є захист портової інфраструктури, працівників та забезпечення безперервності постачань навіть в умовах війни.

В Україні триває системна робота з посилення безпеки морських портів. Адміністрація морських портів України у взаємодії з військовими, правоохоронними органами та представниками бізнесу впроваджує додаткові заходи для захисту портової інфраструктури та забезпечення безпечного судноплавства.

Окремий акцент робиться на безпеці працівників портів. Зокрема, тривають роботи зі встановлення укриттів, що дозволяє зменшити ризики для портовиків під час ворожих атак.

Також значну увагу приділяють підвищенню енергетичної стійкості портової інфраструктури. Впроваджуються резервні джерела електроживлення, встановлюються когенераційні установки та модернізується критична інфраструктура. Це дає змогу портам адаптуватися до роботи в умовах енергетичних обмежень і комбінованих атак та забезпечувати безперервність експортних операцій.

Про роботу Чорноморського коридору

Коли у липні 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області.

Україна у відповідь створила тимчасовий "гуманітарний коридор" для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України.

Український морський коридор з березня, після отримання необхідних дозволів з боку ВМС ЗСУ, став працювати цілодобово.

Коридор пролягає в прибережній зоні, використовуючи маршрут від портів Великої Одеси до придунайських портів Рені та Ізмаїла.

На відміну від попередньої "зернової угоди" цим коридором перевозять не лише агропродукцію, але й інші товари, зокрема метал та контейнери. Для забезпечення безпеки в портах облаштовуються стаціонарні та мобільні укриття.