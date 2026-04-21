Украина отказывается от НДС для ФЛП: бизнес предлагает решение

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) призвала правительство привлечь бизнес к разработке альтернативных механизмов наполнения бюджета вместо введения НДС для ФЛП. В бизнес-сообществе отмечают: эффективная борьба с теневой экономикой должна происходить без усиления давления на добропорядочных налогоплательщиков.

Как сообщает Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ЕБА.

Как бороться с тенью без НДС для ФЛП

Украинское правительство пока не планирует вводить НДС для ФЛП - такое решение согласовано с МВФ. В то же время власти сосредоточятся на поиске альтернативных источников наполнения бюджета на 2027 год.

В Европейской Бизнес Ассоциации подчеркивают: НДС для ФЛП – не единственный способ борьбы с теневой экономикой. Бизнес-сообщество заявляет о готовности приобщиться к разработке эффективных альтернатив, которые позволят одновременно снизить уровень тенизации и обеспечить бюджетные поступления.

Представители бизнеса подчеркивают важность справедливого подхода, в частности, в вопросе злоупотреблений упрощенной системой налогообложения. Они предостерегают, что наполнение бюджета не должно происходить за счет повышения налоговой нагрузки исключительно на добросовестный бизнес.

В то же время в ассоциации признают значение упрощенной системы для экономики, но настаивают на ее реформировании. Речь идет прежде всего о предотвращении использования ССО крупными компаниями из-за искусственного дробления бизнеса.

Бизнес также ожидает, что правительство и парламент продолжат работу над комплексными решениями по детенизации экономики, противодействию контрабанде и уклонению от уплаты налогов.

В ЕБА подчеркивают, что борьба с теневой экономикой является внутренней потребностью Украины и отвечает национальным интересам, а не только условиям сотрудничества с международными партнерами.

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Международный валютный фонд пока не потребует от Украины введения налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Ранее МВФ принял решение отменить предварительные условия (prior actions) для утверждения новой кредитной программы Украины объемом $8,1 млрд. Речь идет о требованиях по введению НДС для ФЛП и пошлин на международные посылки