Україна відмовляється від ПДВ для ФОП: бізнес пропонує рішення

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала уряд залучити бізнес до розробки альтернативних механізмів наповнення бюджету замість запровадження ПДВ для ФОП. У бізнес-спільноті наголошують: ефективна боротьба з тіньовою економікою має відбуватися без посилення тиску на доброчесних платників податків.

Як повідомляє Delo.ua, про це інформує пресслужба ЄБА.

Як боротися з тінню без ПДВ для ФОП

Український уряд наразі не планує запроваджувати ПДВ для ФОП - таке рішення погоджене з МВФ. Натомість влада зосередиться на пошуку альтернативних джерел наповнення бюджету на 2027 рік.

У Європейській Бізнес Асоціації наголошують: ПДВ для ФОП - не єдиний спосіб боротьби з тіньовою економікою. Бізнес-спільнота заявляє про готовність долучитися до розробки ефективних альтернатив, які дозволять одночасно зменшити рівень тінізації та забезпечити бюджетні надходження.

Представники бізнесу підкреслюють важливість справедливого підходу, зокрема у питанні зловживань спрощеною системою оподаткування. Вони застерігають, що наповнення бюджету не повинно відбуватися за рахунок підвищення податкового навантаження виключно на сумлінний бізнес.

Водночас в асоціації визнають значення спрощеної системи для економіки, але наполягають на її реформуванні. Йдеться передусім про запобігання використанню ССО великими компаніями через штучне дроблення бізнесу.

Бізнес також очікує, що уряд і парламент продовжать роботу над комплексними рішеннями для детінізації економіки, протидії контрабанді та ухиленню від сплати податків.

У ЄБА підкреслюють, що боротьба з тіньовою економікою є внутрішньою потребою України і відповідає національним інтересам, а не лише умовам співпраці з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що Міжнародний валютний фонд поки не вимагатиме від України впровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Раніше МВФ ухвалив рішення скасувати попередні умови (prior actions) для затвердження нової кредитної програми України обсягом $8,1 млрд. Йдеться про вимоги щодо запровадження ПДВ для ФОПів та мит на міжнародні посилки