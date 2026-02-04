Украина передала США данные обо всех обстрелах России после "согласия" не бить по энергетике

Украинское посольство передало Государственному департаменту Соединенных Штатов подробную информацию обо всех российских обстрелах, которые РФ совершала во время действия так называемого "энергетического перемирия".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила посол Украины в Штатах Ольга Стефанишина, передает "Общественное".

"Посольство 3 февраля передало в Государственный департамент подробную информацию обо всех обстрелах, которые происходили с момента объявления так называемого "согласия" России на перемирие. Очень подробная информация предоставлена по результатам ночного массированного обстрела", - отметила дипломатка.

Стефанишина убеждена, что эти данные повлияют на переговоры, ведь поднимают позицию РФ. Также посол надеется, что Вашингтон выберет подход "меньше иллюзий, больше давления".

По словам Стефанишиной, работа украинской делегации, прежде всего, сосредоточится на лоббировании в Конгрессе законопроекта о санкциях против стран, покупающих российские энергоресурсы.

В настоящее время в обеих палатах зарегистрировано не менее трех таких законопроектов, и посольство призывает поставить их на голосование.

"Энергетическое перемирие"

Президент США Дональд Трамп заявил 29 января, что из-за сильных морозов в Украине он лично просил лидера РФ Владимира Путина в течение недели не обстреливать Киев и другие украинские города, на что тот якобы согласился

Зеленский в ответ выразил надежду, что Америке удастся обеспечить прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и отметил, что реальная ситуация на объектах энергетики покажет сработает ли это.

3 февраля во время массированной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру под ударом находились восемь областей Украины. Удары были направлены, в частности, по теплоэлектроцентралям и теплоэлектростанциям в Киеве, Харькове и Днепре, работавших исключительно в режиме обеспечения теплоснабжения районов.

После этого Трамп заявил, что глава РФ Владимир Путин "сдержал слово" о паузе в атаках во время сильных морозов.

"Пауза была с воскресенья на воскресенье. Она завершилась и Путин сразу ударил. Путин сдержал свое слово", - подчеркнул президент США.