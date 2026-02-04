Україна передала США дані про всі обстріли Росії після "згоди" не бити по енергетиці

Українське посольство передало Державному департаменту Сполучених Штатів детальну інформацію про всі російські обстріли, які РФ здійснювала під час дії так званого "енергетичного перемирʼя".

Як пише Delo.ua, про це повідомила посол України в Штатах Ольга Стефанішина, передає "Суспільне".

"Посольство 3 лютого передало в Державний департамент детальну інформацію про всі обстріли, які відбувалися з моменту оголошення так званої "згоди" Росії на перемир'я. Дуже детальна інформація надана за результатами нічного масованого обстрілу", – зауважила дипломатка.

Стефанішина переконана, що ці дані вплинуть на перемовини, адже підважують позицію РФ. Також посолка сподівається, що Вашингтон обере підхід "менше ілюзій, більше тиску".

За словами Стефанішиної, робота української делегації насамперед зосередиться на лобіюванні в Конгресі законопроєкту про санкції проти країн, які купують російські енергоресурси.

Нині обох палатах зареєстровано щонайменше три таких законопроєкти, і посольство закликає поставити їх на голосування.

"Енергетичне перемирʼя"

Президент США Дональд Трамп заявив 29 січня, що через сильні морози в Україні він особисто просив лідера РФ Володимира Путіна протягом тижня не обстрілювати Київ та інші українські міста, на що той нібито погодився

Зеленський у відповідь висловив сподівання, що Америці вдасться забезпечити припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та зазначив, що реальна ситуація на об’єктах енергетики покаже чи це спрацює.

3 лютого під час масованої атаки російської армії на енергетичну інфраструктуру під ударом були вісім областей України. Удари були спрямовані, зокрема, по теплоелектроцентралях і теплоелектростанціях у Києві, Харкові та Дніпрі, які працювали виключно в режимі забезпечення теплопостачання районів.

Після цього Трамп заявив, що очільник РФ Володимир Путін "дотримався слова" щодо паузи в атаках під час сильних морозів.

"Пауза була з неділі на неділю. Вона завершилась і Путін одразу вдарив. Путін дотримався свого слова", - наголосив президент США.