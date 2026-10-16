Украина почти в 15 раз увеличила экспорт свежей говядины

Украина за девять месяцев 2026 почти в 15 раз нарастила экспорт свежей и охлажденной говядины, а выручка от ее продажи за границу увеличилась почти в 20 раз. Дальнейшие возможности для экспортеров создают сокращение поголовья крупного рогатого скота в Бразилии, США и Китае, которое поддерживает высокие мировые цены на мясо.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные АВМ.

За январь-сентябрь Украина экспортировала 3,55 тыс. тонн свежей или охлажденной говядины на $28,52 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года физические объемы поставок выросли почти в 15 раз, а валютная выручка почти в 20 раз.

Только в сентябре за границу поставили 515 тонн свежей говядины. Это на 9% больше, чем в августе и на 395% больше, чем в сентябре прошлого года. Выручка составила $4,15 млн, увеличившись соответственно на 5% и 568%.

В сентябре украинскую свежую и охлажденную говядину поставляли в Турцию, Грузию, Молдову и на Маршалловы острова.

Экспорт мороженой говядины также растет

За девять месяцев Украина экспортировала 14,39 тыс. тонн мороженой говядины – на 4% больше в годовом исчислении. Выручка от этих поставок увеличилась на 15% - до $65,35 млн.

В сентябре экспорт составил 1,64 тыс. тонн, что на 10% меньше, чем в августе, но на 40,2% больше по сравнению с сентябрем 2025 года. Выручка составила $7,78 млн.

Украина поставляла мороженую говядину в 16 стран Европы и Азии. Наибольшую выручку обеспечили поставки в Азербайджан, Узбекистан, Китай, Грузию и Казахстан.

Растет и экспорт живого скота. За январь-сентябрь Украина поставила за границу 14,65 тыс. тонн крупного рогатого скота живым весом — на 10,3% больше, чем в прошлом. Выручка увеличилась на 21% - до $35,25 млн.

Мировое предложение говядины сокращается

Дополнительные возможности для украинских поставщиков создает ситуация на мировом рынке. Бразилия, США и Китай, на которые вместе приходится более половины глобального производства говядины, сокращают поголовье скота.

В США на предложение оказывают влияние многолетние засухи и высокие производственные затраты. В Бразилии фермеры оставляют больше самок для восстановления поголовья вместо убоя, временно уменьшающего объемы мяса на рынке.

Особенно ощутим дефицит в Китае — крупнейшего мирового потребителя и импортера говядины. Сокращение собственного производства и доступных объемов импорта поддерживает рост цен.

Быстро увеличить предложение на этом рынке сложно, поскольку от решения фермера расширить стадо до появления дополнительного скота для убоя может пройти несколько лет.

Напомним, за январь-август Украина уже в 25 раз увеличила экспорт свежей говядины по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 3,04 тыс. тонн.